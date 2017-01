Péntek óta készül együtt a keddi Magyarország–Olaszország világliga-mérkőzésre női vízilabda-válogatottunk, amelynek pénteken kettő, szombaton kettő, vasárnap egy mérkőzést vezetett Bíró Attila. A hétfői edzésen magunk is ott jártunk, s a szövetségi kapitány a BVSC-uszodában szigorú intelmekkel irányította a lányokat az egykapuzás során.

„Ez is jó végül is” – nyugtázta Keszthelyi Rita gyönyörű, felső kapufás lövését, amikor egyből ellőtte a labdát. Az edzés után a szövetségi kapitány az MNO-nak elmondta: komoly tétje van a mérkőzésnek, a világligadöntőbe jutás, de még ha barátságos lenne is, a magyar és az olasz vízilabda közötti presztízs miatt nem is kellene különösebb motiváció a lányoknak.

Bíró Attila szövetségi kapitány Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

A riói 13-as keretből hatan hiányoznak most, ketten közülünk (Antal Dóra, Csabai Dóra) az Egyesült Államok egyetemi bajnokságában szerepelnek, s van, aki sérülés miatt nincs a válogatottban. „Nem baj, ha változik a csapat, mert új impulzusok is kellenek, illetve az őszi bajnoki és nemzetközi klubmérkőzések során is jó néhány játékos olyan teljesítményt nyújtott, hogy azt kell mondjam, beértek a felnőttválogatottságra.”

A kapus, Gangl Edina a csapat hangulatát firtató kérdésünkre kijelentette, nagyon jól érzik magukat, pozitívak, s nem a riói elveszített bronzmérkőzésen búslakodva edzőtáboroznak: „A cél egyértelműen a világliga-szuperdöntő, s nagyon várjuk a nyári, hazai környezetben rendezendő vb-t is.”

Az olaszok elleni, kedd este nyolc órakor kezdődő világligameccsre 600 főnek ingyenes a belépés a Szőnyi úti Laky Károly uszodába. (A regisztrációs kérelmeket az adatok felsorolásával – e-mail-cím, telefonszám, lakcím – a media@waterpolo.hu címre lehet elküldeni, egy e-mail-címről két ingyenbelépő igényelhető.)

A világligacsoport harmadik tagját, a francia válogatottat várhatóan a magyar és az olasz csapat is magabiztosan előzi majd meg, így a két egymás elleni mérkőzésen dől el a csoportelsőség, vagyis a nyolcas döntőbe jutás.

A magyar csapat kerete:

Bolonyai Flóra (BVSC), Gangl Edina (UVSE), Kasó Orsolya (Dunaújváros) – kapusok. Bujka Barbara (Szeged), Czigány Dóra, Csabai Dóra, Keszthelyi Rita, Kisteleki Hanna, Szücs Gabriella, Tóth Ildikó (UVSE), Garda Krisztina, Gurisatti Gréta, Somhegyi Noémi, Szilágyi Dorottya (Dunaújváros), Leimeter Dóra, Takács Orsolya (BVSC), Parkes Rebecca (Eger) – mezőnyjátékosok.