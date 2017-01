A magyarverő ifjú norvég sohasem fél a vereségtől

A magyar férfi kézilabda-válogatott a negyeddöntőben többek között Sander Sagosennel, a norvégok ifjú irányítójával nem tudott mit kezdeni, aki a skandinávok legnagyobb reménysége. Nem véletlen, hogy elviszi a világ leggazdagabb klubja, a Mikkel Hansent és Nikola Karabaticot foglalkoztató Paris Saint-Germain.

Sagosen többek között arról is beszélt a Handball-planet.com nevű szakportálnak, mitől ilyen jó most Norvégia. „Sok nehéz meccsünk volt, de most már megcélozzuk a legjobb helyezést. Fiatalok vagyunk, és éhesek a sikerre” – mondta Sagosen, akit kétszer is megválasztottak a világ legjobb utánpótlás-játékosának.

„Soha nem aggódunk amiatt, hogy elveszítünk egy meccset, mindig csak győzni, győzni és győzni akarunk.

És mindig a következő lépést akarjuk csak megtenni.”

Sagosenék természetesen le akarják győzni a franciákat a döntőben, más kérdés, hogy a csütörtök esti elődöntőket sem tartották még meg, ezeken a norvégoknak a horvátok ellen, a franciáknak a szlovénok ellen kellene győzniük.

– Kikaptunk korábban a franciáktól, de ha bekerülünk a döntőbe, az egy egészen más meccs lesz – folytatta a játékos, aki a norvégok tavalyi Eb-4. helyéről is beszélt. – Remélem, nem fordul elő még egyszer, hogy negyedikek leszünk, és érem nélkül maradunk. A horvátoknak is vannak ifjú sztárjai, de

