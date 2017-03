A Rolling Stones-t is megszereznék a vizes vb-re

Kereken 4 milliárd forintot költünk a vizes világbajnokság nyitó- és zárórendezvényre, ebből nagyjából 3,5 milliárd tisztán a megnyitóra megy el: egy 90 perces show-ra a Dunán lévő színpadon – írja az Index. Két tételben összesen 6 milliárd forintot visznek el a vb rendezvényei (nettó), ugyanis 2 milliárdból rendezik meg a FINA Market Street nevű vizes fesztivált és piacot is, részben a szponzorok számára, részben a nagyközönség szórakoztatására, két helyszínen, a Dagály strandon és a Margitszigeten.

A portál információi szerint a szervezők megkérdezték a nagy tévétársaságokat, közvetítik-e majd a megnyitót, erre pedig az volt a válasz, hogy nem. Esetleg, ha a döntők előtt, az első napon tíz percben lezavarjuk. Aztán valaki bedobta, hogy a megnyitóra hívják meg a Rolling Stonest, arra már biztosan nem mondanak nemet a tévék. Az Index két, egymástól független forrástól is úgy tudja, hogy jelenleg is zajlanak a tárgyalások a menedzsmenttel, és állítólag nem is állnak rosszul.

Mint írják, a nyitó- és zárórendezvényre szánt 4 milliárd forintból a „technikai lebonyolításra” szánt 1,8 milliárd forint kifejezetten csak a megnyitóra vonatkozik, és a „művészeti lebonyolítás” 2 milliárdját is döntően erre fogják elkölteni. Utóbbi tételből csak néhány százalék jut a balatonfüredi eseményekre, és a Papp László Budapest Sportarénába tervezett záróünnepség sem vihet el többet pár százmilliónál.

Van még egy 200 milliós tétel, ami tisztán a nyitó- és záróünnepség területbiztosítására van felcímkézve. Mivel a zárásnak helyt adó Papp László Sportaréna bérlete tízmilliós tétel (2012-ben 4,7 millió volt egy nap ára), ez is leginkább a nyitányra menne. Vagyis alsó hangon 3,5 milliárd forintért fogjuk megnyitni a világbajnokságot – írja az Index.

A portál azt írja, a Müpa vezérigazgatója, Káel Csaba és az úszószövetség nemrég kinevezett elnöke, Bienerth Gusztáv az olimpiai pályázat kapcsán – aminek Bienerth az alelnöke volt – annyira egymásra találtak 2016 telén, hogy a szintén jól bekötött Zsidai Royjal és a BDO Magyarország vezetőjével, Hegedűs Attilával együtt megalapították a Budapest Barátai nevű civil szervezetet.

A világbajnokság egyéb rendezvényeire vonatkozó 2 milliárdos szerződés elnyerője egyébként a Young and Partners, Kuna Tibor cége. Kuna a Fidesz ifjúsági szervezetének volt vezetője, Szijjártó Péter jó barátja – teszik hozzá.

