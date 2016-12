A sportszövetségek „megkatinkázásának” éve

Termett bőven újdonságokat 2016. Labdarúgó-válogatottunk 44 év után Eb-n járt, új sporttörvényünk van, de a legzajosabb változást mégiscsak Hosszú Katinka kiállása hozta. Világ- és Európa-bajnokként kezdődött több felvonásos harca Gyárfás Tamás ellen, s az év során részletesen foglalkoztunk az üggyel, aminek ezekben a napokban talán a végére érünk. Ugyanakkor gyújtózsinórt találhatott az úszónő, hazánkban sportoló és szövetség, vezetett és vezető között változni látszik a felállás.

hirdetés

Orbán Viktor foci melletti kedvenc sportja, az öttusa tavasszal például még egy virágos rét képét mutatta, az ősz viszont idejekorán, a riói olimpián beköszöntött: maximális létszámú (4 fő) válogatottunkból a regnáló világbajnok Kovács Sarolta 17., a 2013-ban Európa-bajnok Földházi Zsófia 27., a szintén abban az évben Eb-aranyérmes Marosi Ádám 12., Demeter Bence, a 2012-es Eb-3. pedig 17. hellyel kullogott haza.

– Fejétől bűzlik a hal – jegyezte meg a lapunknak októberben név nélkül a riói eseményeket testközelből átélő egyik öttusázó, a sikertelenség után pedig biztos volt a robbanás. A háttérben ráadásul ott volt az utánpótlás és a kis létszámú versenyző összehangolt felkészülésének hiánya, nem csoda, hogy a kritikán aluli olimpiai beszámolót író szövetségi kapitány, Pálvölgyi Miklós angolosan próbált lelépni: – Ennél gyengébbeket is elfogadtak már, ezzel semmi baj nem volt – vonta meg a vállát.

Decemberben aztán elnökválasztás várt a sportágra, Marosi pedig „katinkázott”: – Ütött a magyar öttusa órája, Kovács Sarolta vb-aranya az utolsó órában jött. Nem volt senki, aki kiállt volna, hogy ez az olimpiai szereplés nem csak a versenyzők hibája volt. Az önkritika a mai öttusában nincs meg. Téved, aki azt hiszi, hogy ez a kapitány hibája, ez mindenkinek a hibája, akinek szerepe volt benne – mondta, viszont hiába állt egy megújuláspárti csapat az addigi elnök Réczei Géza mögé, az új 29:22-es szavazataránnyal a 76 esztendős Bretz Gyula lett egy furcsa választáson; a föld alól került elő hirtelen 13 szavazó klubképviselő. Az öttusát a 2019-es hazai vb-nek kellene belendítenie, miközben rendet is kell rakni az „elköltött százmilliók – nulla eredmény” világában. No meg a kérdéssel: ki fog itt 5-10 év múlva öttusázni? Fontos részlet, vagy sem, furakodott az elnöki szék felé egy államtitkár is (Vidoven Árpád), ő azonban a végső megmérettetés előtt visszakozott.

Mondhatnánk akár: felkészül a fideszes Kocsis Máté. A kézilabdázók elnökének regnálására esett az a szégyen, hogy egyik válogatottunk sem jutott ki az olimpiára. Nem egyéni sportról van szó, így aligha hihetjük, hogy egy „kézis Katinka” majd valahonnan előkerül.

November 8-a óta új sporttörvényünk is van, amelynek születése különös időbeli egyezést mutat Gyárfás Tamás elnök távozásának első követelésével; a finanszírozást és több döntési jogosultságot a sportállamtitkárság (vagy későbbi sporttárca) kivesz a szövetségek kezéből. Kérdés, ezt akarják-e az egyes sportszövetségi „Hosszú Katinkák”. Ha jövő szeptemberben olimpiarendezést nyerünk, programba illeszthetjük akár az elnökbuktatást is ötkarikás számként.

hirdetés

Birkózás: a Barka-sztori Facebookos „támadást” indított a birkózószövetség ellen az Európa-játékokon győztes Barka Emese is. Sérelmei középpontjában az erőltetett központi felkészülés áll. Lapunknak elmondta, kényszerhelyzetben van, csak az kerülhet be a csapatba, aki részt vesz a közös edzéseken, miközben klubjában személyre szabott munkát végezhetne. A 27 éves birkózónőnek a külföldi edzőtáborokkal is nehézsége támadt, sokszor nem tudott női birkózókkal készülni, komoly eredményekkel bíró élsportolóként pedig sérelmezi, hogy igényeit semmibe veszik. A szabadfogásúak kapitánya, Gulyás István lapunknak nyilatkozva közölte: nem akar szócsatát.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 12. 27.