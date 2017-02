A válogatott ásza többéves eltiltást kaphat

Szinte biztosan Sofron István az a fehérvári hokis, akit doppingvétségen kapott a hazai antidoppingcsoport. Tiszeker Ágnes szerint itt már nem az a kérdés, hogy eltiltják-e, hanem az, mennyi időre. Évekre elrakhatja az ütőt.

Nem elég, hogy a Fehérvár AV19 megsemmisítő vereséget (2-8) szenvedett hazai pályán a Dornbirn csapatától, és így biztosan lemarad az osztrák jégkorongbajnokság rájátszásáról, egy másik, igen kellemetlen ügy is borzolja a kedélyeket a csapat háza táján. Szerdán délután felkerült a honlapjukra egy hír, miszerint a fehérváriak egyik legjobbja, Sofron István biztosan nem fog játszani az EBEL-meccsen. „A játékos oldalán a mérkőzésen való részvételhez szükséges alapvető feltételek maradéktalanul nem teljesültek. Jelen pillanattól az ügyet belső ügyként kezeljük, további információval nem áll módunkban szolgálni” – olvasható a kurta közleményben. A Nemzeti Sport hiába próbálta az ügyben elérni a vezetőséget, a fentiek szellemében senki nem nyilatkozik semmit.

Ez első ránézésre akár a játékos és a klub közti összezördülésnek is tűnhet, egészen addig, míg el nem olvassuk a Magyar Jégkorongszövetség honlapjára kitett tájékoztatást, amely alig néhány perccel a fehérváriak közleménye után került ki.

„A Magyar Antidopping Csoport (MACS) hivatalosan értesítette a Magyar Jégkorongszövetséget (MJSZ), hogy az egyik válogatott játékos szervezetében tiltott szert találtak. … Az MJSZ értesítette a játékos egyesületét és a megfelelő szervezeteket arról, hogy a vizsgálat ideje alatt mostantól felfüggeszti a versenyjogát. A Magyar Antidopping Csoport (Hunado) rendelkezett a doppingbizottság összehívásáról és a doppingfegyelmi eljárás megindításáról. A MACS tájékoztatása szerint ez önmagában még nem jelenti a doppingvétség megállapítását.” A két közlemény szinte egyidejű megjelenéséből arra lehet következtetni, hogy Sofron Istvánról van szó. Kerestük őt telefonon, de nem reagált, ahogy Ocskay Gábor szakosztály-igazgató sem.

Ebben a helyzetben az antidoppingcsoporthoz fordultunk. Annyi bizonyos, hogy Sofron A mintája pozitív lett, így szinte biztosan eltiltásra számíthat. A kérdés az, hogy mekkorára. Tiszeker Ágnes, a MACS vezetője levezette a lehetséges forgatókönyveket: egy bizottság hamarosan meghallgatja a hokist, itt beszámolhat arról, együtt akar-e működni vagy sem, szándékosan szedett valamilyen doppingszert, vagy tudtán kívül került tiltott anyag a szervezetébe. Ezt követően 30 napon belül a testület dönt az ügyében, ami megfellebbezhető, sőt a másodfok után még harmadfokú „ítélet” is születhet, ha a sportoló a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordul. Utóbbi elég ritkán fordul elő.

– fogalmazott tisztán Tiszeker, ami azt jelenti, hogy Sofron azonnal le is mondhat arról, hogy áprilisban jégre lép a kijevi divízió 1-es világbajnokságon. A MACS első embere a kajakozó Dombvári példáját hozza: a napokban neki négy évről kettőre mérsékelték az eltiltását, ugyanis nem sikerült bizonyítani, hogy szándékosan szedett tiltólistás szert. De ha az ő esetéből indulunk ki, Sofronnak akkor is hosszú időre be kell rendezkednie a civil életre, ami nem csak az ő, a válogatott szempontjából is elkeserítően hangzik.