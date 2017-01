Az átállított magánélet a korcsolyasikerek egyik titka

Történelmi sikert arattak gyorskorcsolyázóink a hétvégi torinói Eb-n, de nem dimenzionálják túl, egy év múlva téli olimpia jön, ahol harmincnyolc év után újra lehet érmünk. És ez most már a realitás. Az Európa-verő Liu fivéreket és Darázs István szakágvezetőt kérdeztük.

Laza, mégis céltudatos srácok a budapesti születésű Liu testvérek, akiket a magyar válogatott történelmi gyorskorcsolyasikere – 1 arany, 6 ezüst – után a budapesti repülőtéren vártunk hétfő este. Az idősebb, Sándor a sportág első egyéni Európa-bajnoki aranyérmét nyerte Torinóban a hétvégén.

hirdetés

„Motivált vagyok” – reagált érzéseit firtató kérdésünkre Liu Shaolin Sándor. „Nincs az, hogy nyertem, és már nincs hová fejlődni; a tudás olyan, mint a tenger, lehetetlen összegyűjteni az összes cseppjét. Egy végtelen lépcsőn sétálunk felfelé, fokról fokra” – ontotta a hasonlatokat a 21 esztendős sportoló, aki az 1000 méteren szerzett Eb-aranya mellé odatett még egy-egy ezüstöt a 3000 méteres szuperdöntőben és összetettben is. Lehetett volna gazdagabb az éremgyűjtemény, ha az 1500-as versenyben mellé érő Liu Shaoangra nem vigyáz annyira.

Vigyázni a testvérre

„Az élen álltam, az öcsém beelőzött, összeértünk, és megbotlott. Vigyáztam rá, ezért visszaestem. Az utolsó pillanatban láttam, hogy ő jön, ezért nem „döntöttem rá” a kanyarban. Ha nem ő érkezik, biztosan harcolok.”

Edzőjük, Csang Csing (Zhang Jing) – akit 2012-ben hozott a szövetség Magyarországra, és akit a sportágban mindenki csak Linaként emleget – a futamok előtt azt tanácsolta nekik, a „magukét” korcsolyázzák, aztán ha egymás mellé kerülnek, törekedjenek közösen a győzelemre, ebből jött ki 1000 méteren Sándor aranya és Shaoang ezüstje.

Az összedolgozást – amit egyébként Darázs István gyorskorcsolya-szakágvezető is helyesel – nem nézi minden ellenfél jó szemmel, de mint a Magyar Nemzetnek a kisebbik, 18 éves Liu elmondta, minden szabályos.

„Helyezkedéssel segítjük egymást úgy, hogy ne érjünk össze. Beállunk az első két helyre, és nem engedünk el senkit” – idézte fel az 1000 méteres döntőben bevált taktikát, amelyet mások is alkalmaznak. Shaoang emlékei szerint korábban egyszer három koreai próbált összeügyeskedni közösen legalább egy érmet, de elkapkodták.

Az aranyérmes Liu Shaolin Sándor a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság férfi 1000 méteres versenyének ereményhirdetésén a torinói Palavela sportcsarnokban 2017. január 15-én Fotó: Alessandro Di Marco / MTI

Sorozatterhelés

Liuéknak egy-két kisebb próbatételt követően márciusban jön a rotterdami világbajnokság, és már tizenhárom hónapra sem vagyunk a dél-koreai, pjongcsangi téli olimpiától, ahol a hazaiak mellett Kína és Kanada is ott lesz mind férfi-, mind női vonalon. Erről már Darázs István beszélt lapunknak.

„Az Eb-teljesítménnyel elégedett vagyok, de kicsit többet vártam. Az Európa-bajnokságon bemutattuk Ázsiának és Amerikának, hogy ott vagyunk a topon, jó lett volna, ha Európa is látja ugyanezt” – adott hangot elégedettsége mellett némi csalódottságának is „szigorú atyaként” a szakágvezető, egyértelműen a negyedik helyen végzett férfiváltó eredményére utalva. Darázs összességében viszont úgy látja, a magyar csapat nem az, amely megijed, ha az egész világ ott van a jégen. Erre szimbolikus bizonyíték, hogy a mindössze 18 éves Jászapáti Petra igencsak megszorongatta a sportág legendáját, az olasz Arianna Fontanát a női váltódöntő hajrájában, még kívülről is előzni próbált a végén; nem beszélve a 2009-ben váltóban Európa-bajnok Keszler Andreáról, aki most egy 25 centis vasdarabbal a lábában nyert 5 ezredmásodperc hátránnyal ezüstöt 1000 méteren – ez élete legjobb egyéni eredménye volt –, és még a csapatot is behúzta a második helyre. Hogy mennyire volt mégis szerencséje a Kecó becenevű rutinos versenyzőnek – ketten ütköztek és kiestek előle a döntőben –, arról Darázs István azt mondta, fontos futballmeccsek is eldőlhetnek öngóllal, és olimpiai aranyérmet is szereztek már hasonló körülmények között.

Jászapáti versenyzésére visszatérve a szakágvezető kiemelte még, hogy nagy reményei lehetnek, ha higgadtabban dönt, és jobban helyezkedik a nehéz szituációkban.

Neves külföldi edző, átállított magánélet

Darázs István szerint a sikeres szereplés több összetevős. Mint mondja, a versenyzők „átállították a magánéletüket”, és a kiváló edző, valamint a 2013 óta járó kiemelt állami támogatás mellett a sportolóknak már csak a korcsolyázásra kell koncentrálniuk, a munkát pedig száz százalékig bele is teszik.

Hogy mit gondolnak a szakágvezető véleményéről a Liu testvérek, miszerint a 2018-as téli olimpián benne lehet a magyar gyorskorcsolya-válogatottban legalább egy érem? Szemrebbenés nélkül bólogatnak. És akkor még egy szót sem szóltunk a női váltóban számításba vehető, lábadozó Heidum Bernadettről.