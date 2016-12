Az oroszok beismerték az intézményesített doppingolást

Első alkalommal ismerték el orosz tisztviselők, hogy – az ország atlétáinak százait bevonva – államilag támogatott, intézményesített doppingmanipulációra került sor.

hirdetés

„Intézményi összeesküvés történt” – fogalmazott Anna Antseliovich, az Orosz Doppingellenes Ügynökség megbízott igazgatója a The New York Times keddi cikkében. A lap arról is beszámolt, hogy a laboratórium igazgatói manipulálták a vizeletmintákat, és teljesítményfokozó szerekkel látták el a sportolókat. Mindez pedig a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) és a helyettes sportminiszter közreműködésével történt.

Idén júniusban a WADA Richard McLaren irányította független bizottsága jelentést terjesztett elő a 2014-es szocsi téli olimpián elkövetett doppingmanipulációkra vonatkozó vádak ügyében. Ez azt állította, hogy Oroszországban 2011 és 2015 között 30 sportágban 643 esetben alkalmazták a pozitív teszteredmények elleplezését szolgáló rendszert. A második McLaren-jelentés állítja, több mint ezer orosz sportoló érintett.

A jelentés következtében száznál több orosz sportoló nem indulhatott a riói olimpián, a paralimpiáról pedig a teljes csapatot kizárták.

hirdetés

Az orosz sportolók doppingmintáit kétféle módon manipulálták: vagy a levett mintákat cserélték ki tiszta mintára, vagy pedig a moszkvai doppinglaboratóriumban hamisították meg az eredményeket.