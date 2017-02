Az új kapitány gyorsan összegyúrhatja a válogatottat

Veszprémbe szerződésével nyártól a válogatott irányítását is átveszi Ljubomir Vranjes, erről is faggatták Bodó Richárdot a DIGI Sport reggeli műsorában: „Nem gondoltam, hogy a válogatottat is megkapja, nyilván sajnálom Sabatét, mert jó volt vele dolgozni, de kíváncsi vagyok a munkára Vranjessel.”

Elárulta, a januári világbajnokság alatt már szóba került a nemzeti csapat tagjai között, hogy ha a híresztelések beigazolódnak, s a svéd tréner átveszi kézilabda-válogatottunk irányítását, teljesen más rendszerben fognak játszani, mint az eddigi spanyol stílus. Bodó elmondta, szerinte gyorsan „össze fogja gyúrni” a válogatottat.

Az átlövő 19 gólt szerzett a franciaországi világbajnokságon, amelyet összességében így értékelt: „Ha valaki előtte azt mondja nekem, hogy hetedikek leszünk a végén, akkor lehet, azt mondom, fú de jó lenne, de így hogy már túl vagyunk rajta, pici hiányérzet van bennem.” Ezzel az elveszített negyeddöntőre utalt, amely során bár a későbbi ezüstérmes átrohant csapatunkon, szerinte lett volna esélyünk: „Meg tudtuk volna verni a norvégokat, de nagyon hamar eldöntötték, hogy nincs keresni valónk sajnos. Ha nem így megyünk bele a meccsbe, egy kicsit más lehetett volna.”

Saját helyzetét így látja: „Főleg védekezésben kell javulnom, támadásban pedig pontosítani a lövéseimet, hogy mindig tudjak hozni egy jó szintet. Lépésről lépésről fejlődök, de kiegyensúlyozottabb formát szeretnék mutatni.”

Klubjával, a Szegeddel öt BL-mérkőzést játszik a közeljövőben, s reméli, hogy akár a legjobb négy közé is bejuthatnak. Egyúttal azt is elmondta: a bajnoki cím elhódításában is bízik.