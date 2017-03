Azt is megkapja a város Orbántól, amit nem kért

Salgótarján híres volt egykor az ugrógáláiról, amelyen világcsúcstartók is felléptek magasugrásban, rúdugrásban. A nógrádi városban óriási hagyományai vannak a labdarúgásnak, és tartanak itt időnként rangos kosárlabda-mérkőzéseket is.

Az ígért létesítmények alapján viszont Salgótarján a jövőben fellegvára lehet más sportágaknak is, bár ez nem feltétlenül szerepelt a város elképzeléseiben. A Válasz.hu összeállítása alapján Orbán Viktor miniszterelnök és Fekete Zsolt polgármester találkozóján, amelyen a város közel százmilliárdos fejlesztése volt a téma, a miniszterelnök az atlétika mellett az úszás és a jégkorong híveinek is nagy örömmel szolgált. A beszámoló alapján mégsem volt osztatlan a siker.

„Sportfejlesztések – a kormányfő kedvenc témájánál a toll szaladni kezdett a papíron, és

az eredeti kérésekhez képest sokkal nagyvonalúbb ajánlat született

– olvasható a Válasz.hu írásában. – Orbán a város által elképzelt 25 méteres medencéjű uszoda helyett 50 méterest ajánlott, 1,5 milliárdos atlétikai pályát és még egy jégcsarnokot is rádobott, az indoklás szerint a szlovák határ közelsége miatt. Ahogy az összes hazai sportberuházásnál, itt is túlzottnak tűnik a lépték a fenntarthatóság szempontjából. A kormányfő is érezhette az aggodalmat, mert azt mondta, az óriásuszodát öt évig fenntartja az állam a város helyett – addigra Salgótarján vélhetően már annyira erős lesz, hogy könnyedén menni fog az üzemeltetés.”