Babos: Elkezdtem valóban jobban játszani

A bajnok Babos Tímea szerint a negyeddöntő volt a vasárnap befejeződött, 250 ezer dollár (72,7 millió forint) összdíjazású budapesti női keménypályás tenisztorna fordulópontja.

„Ott éreztem, hogy elkezdtem valóban jobban játszani” – nyilatkozta szerdán az M1-en a világranglista 27. helyére feljött játékos. „Az elődöntőben is voltak lehetőségeim, de az első egy-kettőt elszúrtam. Nagyon mérges lettem magamra, az edzőm be akart jönni a pályára, de mondtam neki, hogy nem, maradj kint, majd én most ezt megoldom. Bedühödtem, és elkezdtem azt a teniszt játszani, amit tudok és amivel meccseket tudok nyerni.”

Az első helyen kiemelt Babos a fináléban szetthátrányból verte a cseh Lucie Safarovát, és a rövidítésben elvesztett első játszma után kiszólt monacói edzőjének, hogy ne aggódjon, mert tudta, hogy el fogja veszíteni, de készen áll a folytatásra.

„Nem indult jól az év”

„Még most is beleborzongok. Amikor megnyertem az utolsó labdamenetet, el sem hittem, hogy sikerült, hiszen nem indult jól az év, a verseny előtt úgy gondoltuk az edzőmmel, hogy egy elődöntő már jó eredmény lehetne, és ez is volt a cél. Viszont ahogy napról napra jobban játszottam, és hogy hazai pályán tudtam szerepelni, ez annyit dobott a játékomon és a lelkemen, hogy a döntőben már nagyon jó tenisszel tudtam nyerni” – mondta Babos, hozzátéve, október óta küzdött hullámvölgyekkel, és a kemény téli felkészülés után sem jöttek az eredmények, ráadásul sok mérkőzést győztes állásból veszített el. „Az utolsó versenyemen, Dohában, amikor szintén győztes állásból kaptam ki, másnap mondta az edzőm, hogy menjünk reggel edzeni. Mondtam, hogy nekem nincs kedvem, de ott voltunk a pályán, végigsírtam az első órát, de ott maradtunk. Utána is csináltuk tovább, és meg is lett az eredménye.”

A soproni teniszező a budapesti WTA-torna előtt idén nem nyert mérkőzést világranglista-pontot adó versenyen, ráadásul első kiemeltként kellett a hazai közönség előtt szerepelnie.

„Ez a három dolog elég nyomasztó tud lenni, de én nagyon jól tudtam kezelni. Azt beszéltük az edzőmmel és a pszichológusommal, hogy azért olyan nagy baj nem lehet nálam fejben, ha ezt a terhet el tudom viselni, és ilyen teljesítményt tudok leadni. Remélem, ez segít majd az önbizalmamnak” – fejtette ki Babos, akinek idei célja, hogy a világranglistán bekerüljön a legjobb húsz közé.