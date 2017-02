A 23 éves magyar versenyző 2 óra 17 perc alatt verte cseh párospartnerét, a 30 esztendős Lucie Safarovát a budapesti Hungarian Ladies Open egyesének döntőjében.

A budapesti Hungarian Ladies Open egész héten egyre több nézőt csalogatott ki a BOK-csarnokba, köszönhetően annak, hogy a tavaly újraindított női torna idei kiírásában Babos Tímea egyre jobb formát mutatott. Szombaton a német Görges (3. kiemelt) ellen simán nyert elődöntőre már meg is telt miatta a bő kétezer férőhelyes helyszín. Tavaly óta ráadásul maga a viadal is komolyabb lett: az összdíjazás 100-ról 250 ezerre nőtt, és 9 helyett 17 top 100-as hölgy versenyző jött a magyar fővárosba.

hirdetés

Közülük is – a ranglista 33. helyéről – az 1. helyen emelték ki a 23 esztendős magyart, aki múlt hétfőn, az első játéknapon még azzal viccelődött párospartnerével, Lucie Safarovával (2. kiemelt – 46.), hogy vasárnap kétszer is találkoznak a finálék során – egyesben és párosban is –; erre végül a cseh hölgy miatt nem került sor: már a szombati elődöntőt sem vállalta Babos oldalán, hogy minden erejét a vasárnapi fináléra tegye félre. (Párosban így érhette el 18. WTA-sikerét a tajvani Hszie Su-vej.)

A torna egyes fináléjában aztán Babos négy rontott szervával kezdett, de gyorsan felébredt, és kétszer is brékelni tudott – ahogy Safarova is, ráadásul a rövidítésben is az ő idegei voltak kötélből. Egy óra után 7-6-tal övé volt az első szett.

Kettejük eddigi két találkozójából egyet sem veszített a cseh hölgy, és a harmadikon is már a kezében volt egy játszma, a másodikban elherdált adogatójátékot azonban nem tudta visszacsenni, így szűk háromnegyed óra alatt egyenlített Babos. Safarova a pihenőidő elején fájós lábára kért orvosi segítséget, de ez sem zavarta meg az esélyesebb magyart, legfeljebb konstatálta, hogy ellenfele nem véletlenül lépett vissza kettejük pároselődöntőjétől.

A döntő szettben Babos ugyanakkor brékelt, mint az első játszmában először, ám a korábbi leckét átismételve nem hibázott már (akkorát), és összesen 2 óra 17 percnyi játékidő után véget vetett a balkezes cseh szenvedéseinek, megnyerve élete második egyéni WTA-tornáját (6:7, 6:4, 6:3).

„Elképesztő volt ez a hét, köszönöm a bíztatást, a magyar közönség nélkül sokkal nehezebb lett volna. A végén ki akartam szerválni a meccset, aztán egy hálóról lecsorgó labdától elbizonytalanodtam, de aztán újra agresszív voltam, és futottam minden labdáért” – értékelt Babos, aki hozzátette, a vége lehetett volna szebb is, de az a lényeg, hogy megvan a diadal. „Természetesen gratulálok Lucie-nek, megtiszteltetés volt ellene játszani, fantasztikus játékos” – tette hozzá.

hirdetés

Első számú teniszezőnknek kell is az önbizalom, a pesti tornát megelőző valamennyi (5) idei egyes versenyén az első fordulóban kiütötték. Van miben bízni, az anno amerikaiként világsztárrá lett Szeles Mónika szerint Babos a korábbi világranglista-éllovas (jelenleg második), lengyel–német Angelique Kerberhez hasonlít, aki 28 évesen ért a csúcsra – Thomas Druet magyar tanítványának ezek szerint még van öt éve eljutni a csúcsig.