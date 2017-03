Bajnoki címet érhet a meló utáni, költségtérítős röpi

Bár a magyar röplabdasportot sosem az álomfizetések jellemezték, mégiscsak meglepő, hogy története első bajnoki címének kapujába került az a Pénzügyőr SE, amelynek sorait amatőr státusú játékosok alkotják. A fővárosiak az elődöntőben összesítésben 3-2-vel léptek túl a Kazincbarcikán, s szerda esti sikerüknek köszönhetően már a Kaposvár elleni fináléban is 2-0-ra vezetnek.

Papíron mindkét professzionális vidéki férfialakulat erősebb a Pénzügyőrnél, ráadásul míg Barcikán és Kaposváron heti tíz, Budapesten csak három edzés zajlik. A fővárosiak keretét idejük nagy részében tanuló és dolgozó játékosok alkotják, akik költségtérítésben részesülnek, biztosítják az utazásukat, a felszerelésüket és a meccsnapokon az étkezésüket.

– Ettől az idénytől több olyan játékos is került a klubhoz, akik abbahagyták a profiskodást, de azért ez nem azt jelenti, hogy amatőrök lennének. Szerepeltek külföldi profi klubokban, van mögöttük több magyar bajnoki cím, válogatottság. Ráadásul rögtön a profikarrierjük után igazoltak ide, nincsenek még annyira leeresztve – avat be az edző, Weczera Csaba, aki négy éve kezdte el felépíteni a csapatot, akkor még fiatal budapesti játékosokat gyűjtve. Már az első évben megnyerték az NB II-t, aztán évről évre sikerült erősíteni, most ősszel pedig négy kiemelkedő tudású röplabdázó szerződött a Pénzügyőrhöz: Bagics Balázs, Bokor Gábor, Tóth András, valamint a finn Marko Ronkainen, aki szintén a fővárosban dolgozik.

– Mivel a magyar férfiröplabdából nehéz jövőt tervezni, a pályafutásuk végéhez közeledőket

meg tudjuk győzni azzal, hogy költségtérítéssel játszhatnak nálunk, és segítünk nekik állást keresni.

Így azért tudunk halászni jobb játékosokat – magyarázza Weczera, hogy miért éri meg a budapesti munkalehetőségek miatt otthagyni a profi klubokat (amelyek a magyar mezőny mintegy negyven százalékát teszik ki).

Ez a játékosok részéről is rendben van: – Amikor elkezdtük, tudtuk, hogy így lesz, így vállaltuk el. Az a szép benne, hogy miután mindenki ledolgozta a maga munkaidejét, mentálisan fel tud készülni egy ilyen meccsre – állítja az egyik említett kiválóság, Bagics Balázs. – Külföldre már nem szerettem volna szerződni, úgy éreztem, eljött az idő, hogy mérlegre tegyem a dolgokat, s eldöntöttem, megpróbálok elhelyezkedni. Emellett a pénzügyőrös röplabda nagyon jó kiegészítés, mert a sportot mégsem akartam abbahagyni – állítja. Hozzátette, azért a munkahely az első (ő épp váltásban van, egy multinál, pénzügyi vonalon fog dolgozni a jövő héttől).

Azért akadnak nehézségek, a közelmúltban többször is hét közben kellett vidékre utazniuk, s ilyenkor nem mindenki tudott elkéredzkedni a munkahelyéről, a Kazincbarcika elleni elődöntő utolsó találkozóján például nyolc játékos szerepelt. Ugyanakkor Bagics pont innen eredezteti a sikerszériát: – 2-0-s szetthátrányból jöttünk föl, és nyertük meg a meccset. Az a lendület annyira összekovácsolta a csapatot, hogy

most tényleg az esélytelenek nyugalmával, egymásért küzdve, örömjátékot produkálunk.

És ez meghozza a váratlan sikert is.

Amelyet vasárnap délután Kaposváron koronázhatnak meg: ha győznek, 3-0-val elhódítják a serleget. Ha nem, még mindig lesz két lehetőségük, hogy általános meglepetésre behúzzák a bajnoki címet.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.24.