Bartók Bélának is köze van a világcsúcshoz

A pártállamban pénzt kapott teljesítménye után egy olyan „edzője”, akit életében nem látott. Ifjúkori válogatottsága után 28 évvel lett újra annyi ideje, hogy szeniorként visszatérjen a medencék világához Fábián Béla, aki 80 évesen nem kevesebb, mint 4 másodpercet javított a 100 méteres mellúszás rövid pályás korosztályos világcsúcsán, és két nap alatt 11 versenyszámban úszott országos rekordot. Hízékonynak tartja magát, de verseny előtt az egy-két pohár bort azért felválthatja a kolbász, a szalámi a sajt és a tojás. Edzője és sportorvosa nincs, és már most tervezgeti a nyári budapesti szenior-vb-s programját, 4 egyéni számban indul, illetve egy 320 éves váltó tagjaként. A 28-szoros világ- és 40-szeres Európa-bajnok Fábián Bélát Egerben, ebéd után zavartuk meg.

– Kedves egészségére! – zavartuk meg ebédje befejeztekor Egerben telefonon Fábián Bélát.

– Köszönöm szépen!

– Szeretettel gratulálok a 100 méteres mellúszásban elért korosztályos világcsúcsához! Csapjunk is bele, hogyan került az úszás közelébe?

– Mai szemmel elég későn tanultam meg úszni, 11 éves koromban. Egerbe jártam le naponta kétszer, hogy mind a négy úszásnemet elsajátítsam. Mikor 13 éves lettem, elindítottak egy versenyen, megnyertem az 50 méteres mellúszást. Ez nagyon felbátorított engem.

– Mik voltak a lehetőségei?

– Nagyon szorgalmasan lejártam az uszodába Egerben. Akkoriban ott Bakó Jenő mesteredző volt az úszás vezetője, aki ismeri az egri viszonyokat, tudja, mit jelent a név, hogy Bakó. Az edző testvére, Bakó Ferenc például az egri Vármúzeum igazgatója volt évtizedeken át. Bakó Jenő a kezébe vett, így 17 éves koromra már nem csak az ifjúsági, de a felnőtt válogatottban is benne voltam. 1954-ben, 17 évesen a torinói Európa-bajnokságon 200 méter mellen már 6. helyezést értem el. Utána hat évig még benne voltam a nagyválogatottban, nyertem az országos bajnoki címeket 100 és 200 mellen, és tagja voltam a váltónak is. Aztán 1955-ben felvettek Pestre egyetemre.

– Úgy vélem, klubot kellett váltania.

– Először a Ferencváros színeiben úsztam a válogatott mellett, de át kellett igazolnom az egyetem csapatába, nem engedték meg, hogy a Fradiban legyek. Az egyetemen volt egy „úszóedző”, a dékán testvére, persze úszója nem volt, és én nem is találkoztam vele soha. De mivel átneveztem az egyetemi sportkörbe, ezért ő havi fizetést kapott utánam. Közben meg a Margitszigeten úsztam, továbbra is Bakó Jenőnél, aki szintén Pestre került akkor.

– Egyetem után mi lett önnel?

– 1960-ban végeztem a TTK-n mint geológus, és el is helyezkedtem a szakterületemen, az Országos Kőolaj- és Gázipari Konszernnél, ami a mai Molnak felel meg. Két év után már területi főgeológus voltam, így is mentem nyugdíjba. Munka mellett nem tudtam edzeni, és már az elején visszamondtam a válogatottságot. 28 évig egyáltalán nem úsztam edzésszerűen.

– Mi hívta vissza a medencéhez?

– 1987-ben megalakult Magyarországon az első szenior úszóklub Budapesten, és szóltak, hogy lépjek be. 1988 januárjától tavalyelőttig voltam a tagja, de 2015-től már „csak” egri vagyok. Az elmúlt három évtizedben viszont naponta edzem, és járok versenyekre itthon és külföldön is.

Fábián Béla Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

– Ötvenévesen a mozgás öröme motiválta, vagy a versenyzés?

– Részben az egészséges életmód, részben a jó társaság, részben pedig az utazás szeretete. Reméltem, hogy sok helyre el tudok jutni, a világ olyan helyeire is, ahová amúgy eszembe sem jutott volna, hogy valaha elmehetek. Korábban a feleségemmel három évente tudtunk utazni valahová, de úgy nézett ki, az úszással évente több külföldi túrát tudunk tenni.

– Meg ne haragudjon: miből?

– Előrebocsátom, hogy a szenior úszás amatőr sport. Semmilyen hírverése nincs itthon, az eredményeket sem tartják számon, és a kutya sem foglalkozik vele, tisztelet a kivételnek. Ez úgy kezdődik, hogy nincs benne politika és nincs benne pénz. Akik viszont csinálják, azok nagy kedvvel foglalkoznak vele, mert jó a társaság, jók a versenyek, és igen, elmondanám, hogy mi fizetünk azért, hogy indulhassunk.

– Új-Zélandra is maga finanszírozta az útját nyugdíjasként?

– Részben igen. Állami pénzt nem kapunk, de vannak támogatóink, és minden versenyen belejátszik, hogy akármerre megyünk, vannak jóakaróink, akár Ausztráliában, akár Új-Zélandon vagy Kanadában. A társaságban mindig akad valaki, akinek az adott helyen régi osztálytársa, ismerőse, rokona él, így a szervezés maga könnyebb. A szenior klubot emellett dörzsölt pesti emberek vezették, és különböző szponzorpénzeket is tudtak szerezni. Attól függően részesültünk támogatásban, hogy kitől milyen eredmény volt várható, vagy mit ért el. Tekintve, hogy én mindjárt az elején nyertem egyéni világbajnokságot, előnyt élveztem, és a klub is kedvezményeket adott, akár a repülőjegyet is kifizette. Persze ilyenkor még mindig marad költség, mert valahol lakni kell meg étkezni, és közlekedni is szükséges valamiből. Sok pénzembe kerül a szenior úszás.

– Ön könyvet is írt a kalandjaiból, nem kevés van belőlük…

– Amikor Bartók Béla temetése volt 1988-ban, fia, Péter, a feleségem nagybátyja hazajött, és mondta, nagyon tetszik neki, hogy én ilyen eredményes vagyok a szenior úszásban, és ha viszem az unokahúgát, akkor szívesen támogat minket anyagilag.

– Amerikai nagybácsi?

– Ténylegesen segített is, karácsonykor küldött is mindig annyi pénzt, hogy a következő évi túrákon ott tudott lenni a feleségem. Így legalább nem kellett „beszámolnom” arról, hogy mi történik az ilyen túrákon…

– Térjünk rá a szenior úszás „szakmájára”! Alig ismeri a nagyközönség.

– Tudni kell, hogy a nemzetközi versenyeken nem nemzeti válogatottak, hanem klubok indulnak. Három fontos világverseny van. Kétévente világbajnokság, a közbülső években Eb, és négyévente szenior világjátékok, az olimpia mintájára. A versenyzők huszonöt év fölött, ötévenkénti korosztályokban indulnak. Ha a klub benevezi a versenyzőjét, akkor elindulhat, az anyagiakat pedig megoldja, ahogy tudja. A jó nemzetközi szereplésemnek köszönhetően hívtak meg például a Csendes-óceáni Játékokra, úszhattam Új-Zélandon és Hawaiin is, de talán a legfontosabb sikereim a 40 Európa-bajnoki és a 28 világbajnoki elsőség. Érdekesség, hogy egy meghívás után négyszeres Ázsia-bajnok is vagyok.

– Idén új korosztályban versenyez, belépett a 80 és 84 év közöttiek közé, és rögtön egy óriási világcsúccsal kezdett. Mennyit készült rá?

– A februári százhalombattai rövid pályás országos bajnokság előtt szétnéztem a ranglistákon, és azt láttam, hogy 100 méter mellen olyan idő a világcsúcs, amit meg tudok úszni. El is kezdtem magam egy kicsit gyötörni Egerben, végül a versenyen négy másodpercet faragtam a korábbi csúcsból, 1:31,84-es időt úsztam. Csak összehasonlításképp, hogy mekkora eredmény ez: ugyanezen a távon, nagymedencében Güttler Károly egyetlen századmásodperccel maradt le az olimpiai aranyéremről 1988-ban. A verseny után annyira lelkes voltam, hogy a második nap végén 100 vegyesnek is nekifeküdtem, és 5 századdal azt a világcsúcsot is megdöntöttem. Ezen kívül 50 méter mellen Európa-csúcsot úsztam, és mind a 11 egyéni számomban megdöntöttem az országos korosztályos szenior rekordot.

Fábián Béla Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

– Mennyit edz? Feleségétől megtudtuk, 8.45-kor papucsban, köntösben, teljes harci díszben ül be az autóba, csak semmi felesleges kör.

– Mindennap ott vagyok a medencében, kivéve vasárnap. Verseny előtt kicsit keményebben edzek, de a lényeg, hogy mindig otthon eldöntöm, hogyan és mennyit ússzam, nehogy az legyen, hogy csak lemegyek, áztatom magam, találkozom a barátaimmal, és hazajövök. A világrekordra úgy egy hónapot készültem, de nem csak edzéssel, étkezéssel is, mert eléggé hízékony vagyok. A keményebb időszakokban persze muszáj a kolbász, a szalámi, a sajt meg a tojás, de aztán visszaállok.

– Ne haragudjon a kérdésért, de mit mond a sportorvos?

– Azt mondják, ilyen idős korban évente egy megterhelő versenyt vállalhatok, tehát még véletlenül sem szabad engem vagy a terhelhetőségemet összehasonlítani Hosszú Katinkával.

– Természetesen nem állt szándékomban.

– Idén, ha úgy tetszik, kicsit csaltam ezzel a világrekorddal és az országos bajnoksággal, mert az én fő versenyem a szenior úszó-világbajnokság lesz Budapesten, augusztus közepén. Célom, hogy ugyanazt a szintet hozzam, mint Százhalombattán, a nehézség az lesz, hogy 50 méter hosszú a medence, 25 méterenként nincs forduló. Persze az használja pihenőnek a fordulót, aki nem akar nyerni. Jó lenne augusztusban is világcsúcsot úszni. 50, 100 és 200 méter mellen, valamint 200 vegyesen indulok, és ha minden jól megy, összeáll egy egri 320 éves mix gyorsváltó.

– Hány éves?

– Ez úgy jön ki, hogy a nevezők összéletkorának kell átlépnie a 320 évet, két férfi és két női versenyzővel. Remélem, mind a négyen leszünk annyira egészségesek, hogy rajthoz tudjunk állni. Ha sikerül, dobogóra állhatunk.

– Edzői stábja vagy efféléje van azért?

– Saját magamat edzem, mert ingyen nem vállal el senki, pénzért meg nem fogadok edzőt, sportorvost. Hogy mások hogyan készülnek, mit csinálnak, az az ő dolguk. Étrend-kiegészítőkkel sem foglalkozom, egészségesen igyekszem élni, meg sportszerűen. Születésnapkor, névnapkor egy-két pohár bort megiszik az ember, de verseny előtt egy héttel már kifejezetten káros az alkohol. Hála Istennek, egész életemben egyetlen napot sem voltam táppénzen a munkában töltött évtizedek során. Kezem-lábam ép, ízületeim rendben vannak, úszni meg szeretek. Úszni kell, a többi csak duma. Ha más jobban úszik, gratulálok neki.

