Berki Krisztián nyerte a lólengést

A magyar szövetség beszámolója szerint a budapesti Központi Tornacsarnokban telt ház fogadta az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Berki Krisztiánt, aki a tavaszi szezonban csak most versenyzett hazai közönség előtt. A magasabb kiinduló pontszámú (6.5) gyakorlatát remekül mutatta be, így 15 pontot kapott rá – írja az MTI.

„Boldog vagyok, hogy újra itthon versenyezhettem, nagyon jó, hogy ilyen sokan kilátogattak az ob-re. Most az erősebb gyakorlatomat mutattam be, szerettem volna a kolozsvári Európa-bajnokság előtt ezt is kipróbálni egy versenyen, legutóbb ugyanis akkor mutattam be, amikor 2014-ben világbajnok lettem” – nyilatkozta Berki Krisztián.

A sportoló Facebook-oldalán mondott köszönetet Újpestnek és azoknak, akik vele voltak. Egy felvételt is megosztott a győztes gyakorlatról.

Az ezüstérem Kállai Zoltánnak, a bronz pedig Vágner Leventének jutott. Utóbbi győzött talajon, méghozzá klubtársával, Babos Ádámmal holtversenyben.

A nőknél ugrásban Dévai Boglárka, felemáskorláton Kovács Zsófia megvédte bajnoki címét.

Az országos szerbajnokság vasárnap 10 óra 30 perctől folytatódik.

Eredmények, országos szerbajnokság, 1. versenynap:

férfiak:

talaj:

1. Vágner Levente (FTC-Ybl Tervező) és

Babos Ádám (FTC-Ybl Tervező) 13,300

3. Csorvási Soma (BHSE) 13,000

lólengés:

1. Berki Krisztián (UTE) 15,000

2. Kállai Zoltán (BHSE) 14,500

3. Vágner Levente (FTC-Ybl Tervező) 13,300

gyűrű:

1. Schweigert Dávid (FTC-Ybl Tervező) 14,000

2. Selmezci Bánk (FTC-Ybl Tervező) 13,200

3. Dudás Norbert (FTC-Ybl Tervező) 13,000

nők:

ugrás:

1. Dévai Boglárka (Szombathelyi SI) 14,000 pont

2. Kovács Zsófia (Dunaferr SE) 13,675

3. Sági Inez (KSI SE) 12,900

felemáskorlát:

1. Kovács Zsófia (Dunaferr SE) 13,600

2. Jakab Noémi (Dunaferr SE) 12,250

3. Al-Salty Dália (Józsefvárosi TE) 11,750