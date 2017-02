Björndalen végtelen története

Az aranyakat faló, Kannibál becenévre hallgató Ole Einar Björndalen nagy korszaka nem akar véget érni. Minden idők legeredményesebb téli olimpikonja a tegnap véget ért hochfilzeni sílövő-világbajnokságon, 43 évesen, 45. világbajnoki medálját is begyűjtötte, amikor húszezer néző előtt bronzot nyert a 12 kilométeres, üldözéses versenyen.

– Olyan ez nekem, mint egy győzelem, boldog vagyok – mondta. – Nagy verseny volt, én pedig először állok dobogón ebben az évben. Az elmúlt tizenhárom évben sokat változott a sílövészet, rengeteg versenyző képes már érmet nyerni a világversenyeken. Darja ezüstérmes lett közvetlenül előttem, ez is motivált. Bízom benne, hogy tudok még javulni, mert szeretném újra átélni ezt az érzést.

Felesége, az általa említett Darja Domracseva története legalább ilyen különleges. Négy és fél hónapja adott életet első gyermeküknek, Xeniának. A harmincéves fehérorosz hölgy és a norvég ikon éveken át titokban tartotta a kapcsolatát, tavaly aztán minden napvilágra került. Björndalen szeptemberben Fehéroroszországban edzett, hogy ott legyen kislánya születésekor, amelyhez Alekszandr Lukasenko elnök, a sportág és a sportolónő nagy rajongója ingyen ajánlott fel egy magánklinikát. A házaspár ezzel a lehetőséggel inkább nem élt. Darja Domracseva a szülés után férje mobil edzőtermében, vagyis egy kamionban nyerte vissza az erejét.

Az új szezonban már benevezett az oberhofi világkupára, ahol nem az eredményeire – többek között három olimpiai bajnoki címére – asszociálnak róla az embernek. A 2009-es viadalon ezen a szinten hihetetlen hibát követett el a 2. lövészetnél. Elsőként ért be a lőtérbe, állásból tüzelt, majd amikor továbbindult, észrevette, hogy mindenki fekve céloz, ahogy neki is így kellett volna. Egy évvel később kísértett a múlt, Domracseva az egyik sorozatban a céltáblát szinte nem, csak azt találta el, hogy ezúttal valóban állva kellett célozni.

A legutóbbi olimpia 2014-ben Szocsiban már a pár aranyolimpiája lett, Domracseva három, Björndalen két aranyat nyert. Három aranyat a fehérorosz hölgy előtt senki nem nyert a sportágban a gyengébbik nemből. Lukasenkótól megkapta a nemzet hőse kitüntetést, a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség pedig Európa legjobb női sportolójának választotta abban az évben. 2015-ben mononukleózissal fertőződött, ezért úgy döntött, az egész szezont kihagyja. A betegséget gyermekáldás követte, így a visszatérés a most zajló idényre maradt.

Férje, Ole Einar Björndalen a szocsi játékokon lett minden idők legsikeresebb téli olimpikonja, nyolc aranyérme, összesen tizenhárom érme van már, míg a korábbi listavezető, a sífutó Björn Daehlie összesen tizenkét éremmel, közte nyolc arannyal fejezte be a pályafutását. A két honfitárs, Björn Daehlie és Björndalen között kölcsönös a tisztelet, a sílövő sokat köszönhet (és köszönt is nyilvánosan) a sífutó tanácsainak. Nem véletlen, hogy Björndalennek a sífutótudása is félelmetes lett a biatlon mezőnyében, sokszor nem tud olyan rosszul lőni, hogy a hátrányát futással ne dolgozza le. A másik szakember, akinek segítségével Björndalen ilyen szinten maradt, a biatlon egyik ágához sem ért a versenyző elmondása szerint. Öyvind Hammer mentáltréner jó tanácsaival a kritikus helyzeteket oldja meg a sportoló.

Björndalen természetesen már kapott szobrot a hazájában, Simostrandában. Első világbajnoki címét húsz éve nyerte, a legutóbbit most, az ausztriai Hochfilzenben. Sportolói életműve még mindig nem zárult le.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 20.