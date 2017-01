Boksz a jégen: Vay Ádám zörgős balosát nehezen felejtjük

Nem sűrűn bunyóznak kapusok a hokiban, a magyar hálóőr megcsillogtatta boksztudását Kanadában.

A hokiban, főképp a tengerentúli bajnokságokban rendszeresek a verekedések a jégen, ez a show része. Általában egy-két suhintás, mezrángatás, földre húzás után a játékvezetők véget is vetnek a küzdelemnek. Ritkább eset, amikor kapusok mérik össze az erejüket.

Vay Ádám, akit a tavalyi világbajnokságon fedezett fel az NHL-es Minnesota Wilds, eddig leginkább a védéseivel kápráztatta el a nézőket, most azt is megmutatta, bokszban is megállná a helyét. A Minnesotából először az Iowába, majd az EHCL-ben szereplő Quad Citybe került, és a Cincinnati ellen sikerült őt kihozni a sodrából a szerdai mérkőzésen.

Az ellenfél hálóőrével, Michael Houserrel eleinte csak kerülgették egymást, majd Vay támadásba lendült, és kiosztott Housernek egy olyan maflást, hogy a kapus azonnal padlót, jobban mondva jeget fogott. Vay becsületére szóljon, hogy azonnal fel akarta segíteni a riválist – hiszen, mint írtuk, elvileg az egész bunyó csak a közönségnek szól –, de a játékvezető gyorsan lezavarta a pályáról, 19 percnyi büntetést kapott. Nem csoda, hogy a magyar játékos győzött. A paraméterei: 196 centiméter magas, és majdnem 100 kiló. Böde Dániel óta tudjuk, ez mit jelent.

1.35-től Vay Ádám bunyója

Vay csapata egyébként vereséget szenvedett a mérkőzésen, és negyedik helyen áll a hétfős Közép-csoportban.