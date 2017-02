Conrad Colman az új Odüsszeusz

Sikeresen pótolta nagyvitorlája kisebb tartórúdjából az eltört árbócot, sétatempóban halad Les Sables-d’Olonne felé.

Ha lesz egyetlen igazi „sztorija” a nyolcadik alkalommal megrendezett Vendée Globe földkerülő szóló vitorlásversenynek, akkor az az amerikai–új-zélandi Conrad Colmané lesz. A 33 éves óceáni kalandor, akit Fa Nándor által a 2015-ös Barcelona World Race óta – amelyen ők ketten 110 nap alatt „tekerték körbe” a földet párban, a Spirit of Hungary legénységeként – öccsének tekint, 120 napra elegendő élelmiszerrel megrakodva sokáig kis különbséggel haladt az egyéni földkerülőn, de többször is bajba került, 8 vitorlájából nem egyet el is veszített, míg „végül” a verseny 96. napján, múlt péntek este egy nagy reccsenést nem hallott: majdnem tőből nemes egyszerűséggel kitört a Foresight Natural Energy árbóca. Noha tutajt nem is kellett ácsolnia, mint ókori „példaképének”, a mitológiai Odüsszeusznak, azért nagy döntés elé kényszerült.

A már a vitorlavesztések miatt is időzavarba és némi élelmiszerhiányba keveredett sportoló két lehetőség közül választhatott: vagy feladja a versenyt és bevontatja magát a „közeli” Portugália egyik kikötőjébe, vagy kezd valamit a helyzettel, és kizárólag a kommunikációs csatornákat használva tanácsokat kér csapatától, és egyedül pótolja a vitorlázáshoz legszükségesebb hiányzó eszközt: az árbócot és a vitorlát – valamint az ezekhez szükséges szerelékeket.

A törött árbóc conradcolman.com

Conrad Colman pedig az utóbbit választotta, tudván, hogy ha tán sikerrel jár is, a poroszkálás közben teljesen kifogyhat az élelmiszerből, és mint Fa Nándor hajónaplójából tudjuk, Colman – úri gyomra lévén – semmit nem eszik meg, amit a tengerben talál, büszke zöldként pedig tisztaságmániás is és az első hajós, aki kizárólag természetes erőforrásból próbál végigmenni az úton. A szerelést tehát múlt szombaton, hajnalhasadtakor megkezdte: a törött árbóctól nagy nehezen – és óvatosan, hogy a hajótest meg ne sérüljön – megszabadulván nagyvitorlája vízszintes feszítőrúdjából, a bummból fabrikált több nap szorgalmas munkájával pótárbócot, majd a 85 kilós rudat tartó-feszítő kötélzetet is elkészítette, a pótárbóchoz pedig ezek után hozzá kellett szabni az új vitorlát – ezzel elment a keddi napja –, ezt a nagyvitorla megmentett részéből kellett kihasítani. A munkát egyébként nem tudta folyamatosan végezni, mivel nagy (7-9 méteres) hullámzásban vagy lehetetlen szélben képtelen volt dolgozni, olyankor várakoznia kellett, hosszú órákon, fél napokon át. Az öszvér vitorlázatot aztán egy ideig tesztelgette Colman, majd szerda késő este jelezte a csapatnak, ő bizony ezzel a hihetetlen vakmerőségre valló konstrukcióval nekivág a hátralévő, bő 700 tengeri mérföldes távnak. Hogy az élet még ennyire se legyen egyszerű, a bummrudat folyamatosan figyelnie kell, mert az árbóctól való szabadulás közben az is megsérült egy kicsit.

A csapat tájékoztatása szerint azért az lehetséges, hogy Conrad Colman nem fog éhen halni a Natural Foresight Energy vitorlás fedélzetén, amelyet úttörő és egyedülálló módon drónnal kamerázott az út során többször is.

A versenyzésre visszatérve: a hajó sebessége természetesen töredéke a normál tempónak, úgy képzeljük el, hogy hol lassabb, hol gyorsabb sétairamban tudja szelni a habokat, de a lényeg, hogy halad, és a Versenyigazgatóság – rendre – talán kicsit optimistának tűnő prognózisa szerint a jövő hét végén akár el is érheti a Les Sables-d’Olonne-i célvonalat. Ha hétvégén érkezik, bizonyára tízezres tömegek fogják várni. És még az is lehet, hogy nem utolsóként fut be azon 18 egység közül, amely még versenyben van a 29 rajthoz állóból.

Ismert, Fa Nándor a múlt hét derekán, nyolcadikként partot ért, kevesebb mint 94 nap versenyzés után.