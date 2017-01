Csak a sportolóké a Tüske uszoda szerdától

A Tüskecsarnok Facebook-oldalán jelent meg, hogy szerdától már csak a sportolók használhatják a márciusban átadott újbudai létesítményt.

hirdetés

A döntést az idei úszóvébé miatti uszodafelújítások indokolják, amelyeknek következtében megnövekedett a Tüske uszoda sportolói kihasználtsága.

Az intézmény vezetősége azt írja, várhatóan április közepétől nyílik lehetőség a lakossági használat újraindítására.

hirdetés

Egyébként hasonló probléma már egy hónappal a Tüske uszoda átadása után is volt, ebben az időszakban is csak sportolók használhatták. A Tüske Facebook-oldalán az elmúlt időszakban kommentek sora jelent meg, melyben a látogatók szidták az uszodát, mondván, alig van számukra olyan emberi időszak, amikor be tudnának menni úszni.