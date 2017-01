Csernus doki máris csodát tett a válogatottal?

Császár Gábor egy éve viharos körülmények között maradt ki férfi kézilabda-válogatottunkból az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság előtt. Nézőként sajnálhattuk a hiányát, a kreatív játékára szükség is lett volna, de nem beszélt egy nyelvet Talant Dujsebajevvel, az akkori szövetségi kapitánnyal.

hirdetés

Dujsebajev az akkori szerény Eb-szereplés, Császár a hozzáállása miatt kapott itthon rengeteg kritikát. Utóbbi helyzete hasonló maradt azóta is, hiszen míg svájci klubjában rá épül a csapat játéka, a válogatottban mást várnak tőle Xavier Sabaté vezetése alatt is. A szerdán kezdődő világbajnokság előtt (a mieink pénteken kezdenek, Németország ellen) furcsa helyzetéről is beszélt a Sport TV-n, állítva, hogy tavaly ő nagyon is ott akart lenni a válogatottal a bajban is.

Mint elmondta, Csernus Imre pszichológusként már is elért néhány dolgot a keretnél. Tegyük hozzá, Csernus munkáját itthon a sportpszichológusok finoman szólva sem követik nagy szimpátiával, ugyanakkor kétségkívül vannak eredményei. A női vízilabda-válogatott egy évvel ezelőtti Európa-bajnoki győzelmében és olimpiai kvótaszerzésében már ő is benne volt, és nem bánnánk egy újabb sikert.

Portré a megfejthetetlennek vélt emberről Tizenhárom évig kezelt heroinistákat, egy évig maga is a szer befolyása alatt állt. Először majdnem pap lett, majd szülész, végül a pszichiáteri pályát választotta. Soha semmit nem bán meg, és már tudja: függőségeink közül a félelemtől való a legerősebb. Nem politizál, de azt azért elmondja, kezelt politikusokat, ahogy azt is, a hatalomnak nem érdeke, hogy az emberek szeme kinyíljon. Csernus Imrével négy házasságáról, szíjjal verésről, késelésről és a magyar pszichiátriai ellátásról beszélgettünk. Barátai, üzlettársai pedig róla meséltek.

hirdetés