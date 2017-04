Csötönyi a váltásról: A profikat is kérjék számon!

Az olimpiai bronzérmes amatőrből lett profi világbajnok Erdei Zsoltot hétvégén a hazai bokszszövetség elnökévé választották, az eddigi korszakos elnök Csötönyi Sándor tiszteletbeli elnökként folytatja a grémiumban. Ő a váltásról a Digisport tévé stúdiójában hétfő reggel hosszabban is beszélt.

– Nemtelen támadás volt, amit „felsőbbrendű” olimpiai bajnokunktól kaptam éveken keresztül – utalt Kovács Koko István folyamatos, rá zúduló kritikájára, ugyanakkor hozzáteszi, távozása igaz oka nem is ez volt. – 2015-ben én már szerettem volna felállni – jelezte, okként megjelölve, hogy nagy széthúzás kezdődött, amikor elkezdett növekedni a sportban az állami pénz nagysága. Az ökölvívást szerinte jól eltartotta a közeg 2013 decemberéig. A végső döntés aztán állítása szerint tavaly decemberben fogalmazódott meg benne, amikor súlyos beteg feleségét már harmadszor operálták, és nem tudott mellette lenni közgyűlés, versenyek, miegymás miatt, és különben is, maga is kapott egy infarktust tavaly. – Annak idején Kokót szerettem volna utódnak, de a szabályok akkor ezt nem engedték – emlékszik vissza Csötönyi.

Lekagylózták, hogy jön Erdei

Amikor – állítása szerint – Erdei Zsoltot megnevezte később utódjelöltnek, ezt többen „lekagylózták”, és attól a pillanattól volt „szabad a gazda”, beindult a kampány. Erdeit – további részleteket elárulva – Csötönyi nem is elnöknek, hanem szövetségi kapitánynak szemelte ki, „az az ő világa”, de 2014-es visszavonulása után a szabályok alapján még semmilyen pozíciót nem kaphatott egy esztendeig Erdei Zsolt.

A sportági eredménytelenségre is van magyarázata: 6-8 éve elment az amatőröktől egy nagy generáció, kiöregedtek, illetve profinak álltak többen. Amiért még felállt az elnökségből, az „a sok alantas csúsztatás”, ami a profi és az amatőr világ közti méricskélést övezte, és különösen irritálja, hogy hiába nincsenek eredmények profi vonalon sem, az ottani eredménytelenséget valahogy szerinte senki nem hánytorgatja fel.

Csötönyi egyébként ma nem haragszik sem Kokóra, sem a profiktól érkezett kritikák legfőbb forrására, Rácz Félixre, természetesnek tartja a generációváltást, de arra figyelmeztet, a nemzetközi világban még két évig ő képviseli megválasztott tagként a magyar szövetséget, így kívánja majd oda bevezetni ő Erdei Zsoltot.

