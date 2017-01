Egy félidőnyi jó játék után kaptunk ki

Ha a németekről azt írhattuk a pénteki vb-nyitányunk előtt, hogy több jó emlékünk volt róluk, hát a horvátokról nem mondhatunk hasonlót férfi kézilabdában. Ha csak két olimpiát, az athénit és a londonit nézzük, azt kell megállapítanunk, hogy bizony ők voltak azok, akik megfosztották a jelenlegi keretből Fazekas Nándort, Harsányi Gergelyt, Nagy Lászlót és Császár Gábort attól, hogy két olimpiai érmük legyen. A 2004-es athéni játékokon az elődöntőben, a 2012-es londoni játékokon a bronzmérkőzésen győztek a mieink ellen a délszlávok, de a világ- és Európa-bajnokságok alapján is azt mondhatjuk: ha van együttes, amelynek játéka nem feküdt egyelőre a magyaroknak, az a horvát.

A németek ellen bokasérülést szenvedő Nagy László ott volt a csapatban most is, de nem a kezdőben. A bemelegítés alapján nem lehetett számítani a játékára. Mikler Roland kezdett a magyar kapuban, a németek elleni kiemelkedő produkciója alapján ez indokolt is volt, meg is hálálta. Kapus nélkül álltak ki kapásból a horvátok, ezt eddig a mérkőzés későbbi szakaszában volt szokás bevetni, a németek is akkor nyúltak hozzá pénteken, amikor kezdtek bajba kerülni.

Zörögtek a kapufák

Öt perc után egy nulla volt ide, ez alapján futballmeccs is lehetett volna. Igazság szerint elvettek horvátoktól egy-két gólt, amikor túl korán fújtak bele a támadásukba a bírók, legnagyobb játékosukat, Duvnjakot kis is állították reklamálás miatt. Horvát kapufák jellemezték többek között az első tíz percet, átlövésekből, hétméteresből..

Bánhidi Bence sokkal jobban kezdte a meccset, mint ahogy a németek ellenit befejezte. Lékai Máté és Balogh Zsolt összjátéka eszményire sikerült többször is, ők már juniorkorban is együtt kézilabdáztak az Elektromosban, látszott is (kettejük játékkapcsolatát most kezdi kihasználni a válogatott). Negyed óra után 6-3 volt ide, ezt az állást több szempontból is nagyon szeretjük. A horvátok hamarjában ki is kérték az idejüket.

Juhász Ádám lehet ennek a vb-nek a nagy felfedezettje, ahogy a tavalyi Eb-nek volt Bánhidi. Bátran, lámpaláz nélkül játszott, két lövésből két gólt hozott össze az első félidőben,

így az első két meccs alapján (háromból három a németek ellen) továbbra is hibátlan maradt.

A másik mély vízbe dobott tehetség, Ligetvári Patrik is hatalmas tűzzel játszott, a védelem oszlopa lett, az általa szerzett labdával tört kapura, más kérdés, hogy most még elvitte a hév és elrontotta.

Sokáig nem volt horvát kapusteljesítmény, cserélnie kellett az ellenfélnek. Magyar oldalon a védekezés működött a legjobban, inkább csak szélről tudtak a horvátok helyzetbe kerülni, de onnan is nagyon jól véd Mikler Roland. Strlekkel viszont nem nagyon tudott mit kezdeni, a balszélről ő tartotta meccsben a horvátokat. Négy góllal is vezettünk ugyan, de egy magyar időkérés éppen a mieinket vetette vissza, a szünetre így 11-11-gyel mentek pihenni a csapatok. Pedig egyértelműen a mieink irányították a játékot.

Hiába jött a frissítés

Dzsamali Iman, Császár Gábor és Ancsin Gábor jött be a belső három posztra, hogy friss maradjon a csapat. Négy percen át nem volt gól, Duvnjak törte meg a csendet. Ligetvári viszont megszerezte első gólját világversenyen. A kapufák viszont ezúttal nem velünk voltak, a hetes is a fára ment, Harsányi Gergely viszont gólokkal hozta helyre ezt a hibát. Mamic és az átlövések jelentették a gondot hátul, Miklernek nem ment úgy, mint a szünet előtt. Tíz perc után a horvátoknál volt az előny, pedig ilyenre csak a meccs elején volt példa.

Dzsamali Iman átlövésgóljai nagyon kellettek a lelkünknek, akárcsak Mikler hetesvédése és Horvat kettős kapufája ziccerben. Balogh Zsolt találata pedig a kezdőkörből a bambuló horvát kapus mellett a nap jelenete volt. Beindult viszont a horvát jobbszél, Horvat is elkezdte lőni a gólokat a túloldalon villogó Strlek mintájára, nehéz helyzetbe kerültünk az utolsó negyed órára, 18-22-nél.

Lékai Máté tartotta a lépést a horvátokkal, így négy-öt gól volt a különbség a hajrá előtt, belül az utolsó tíz percen. Látszott viszont, hogy a horvátok nagyon magukra találtak, nagy bravúr lenne a fordítás. Ehhez Fazekas Nándor jött a kapuba, többször sikerült is hárítania, de a horvátok végül 31-28-ra nyertek. A mieink két szoros vereséggel vannak túl a két legnehezebb csoportmeccsen, ebből meríthetnek erőt.

Férfi világbajnokság, C-csoport, 2. forduló:

MAGYARORSZÁG-HORVÁTORSZÁG 28-31 (11-11)

Rouen, Kindarena

Játékvezetők: Licis, Sondors (lettek).

Magyarország: Mikler, Fazekas, Ancsin, Balogh 6, Bánhidi 2, Bodó 3, Császár 2 (1), Harsányi 6 (1), Jamali 2, Juhász 2, Lékai 4, Ligetvári 1, Nagy L., Schuch, Szöllősi Sz., Zubai. Szövetségi kapitány: Xavi Sabaté.

Horvátország: Stevanovic, Ivic, Bozic Pavletic, Cindric 4, Duvnjak 5, Gojun, Horvat 4, Jotic, Kontrec 2, Mamic 4, Mandalinic 2 (1), Mihic, Musa, Sebetic 4, Stepancic, Strlek 6. Szövetségi kapitány: Zeljko Babic.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 3/1