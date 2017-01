Előállt névsorával Sós Csaba

Egy 7-10 fős edzőbizottság lesz a hazai úszóélet szakmai irányító testülete. Hargitay András nem tagja ennek.

Nyilvánosságra hozta a Sós Csaba, magyar úszóválogatott szerdán kinevezett és csütörtökön munkába állt szövetségi kapitánya az új edzőbizottság leendő tagjait, és létszámát is pontosította. Mint elmondta, a nem feltétlenül 7, lehet, hogy 10 tagú „agytröszt” tagjai közé hív a távozott három szövetségi kapitányból kettőt, Gellért Gábor nyílt vízi és Petrov Iván utánpótlás-szakembert. Rajtuk kívül legelőször is Shane Tusupnak küld meghívót az úszóélet szakmai irányát meghatározó grémiumba, de kétségei vannak, hogy Hosszú Katinka férje és edzője sokat utazó trénerként vállalna egy ilyen munkát, igaz, nem pesszimista az ügyben – még akkor sem, ha Shane Tusup csak egy-egy szót ért magyarul. További személyekként a Digisportnak péntek reggel bejelentette Cseh László és Kenderesi Tamás edzőjét, valamint Kapás Boglárkáét is és Turi Györgyöt, valamint régi barátját, Verrasztó Zoltánt.

hirdetés

Nem említette a meghívandó edzők között viszont a londoni olimpiai bajnok Gyurta Dániel Magyarországra tavaly nyáron hazatért edzőjét, Nagy Józsefet, illetve a napi edzői munkát nem végzett exkapitány Hargitay Andrást. Utóbbi szerepéről elmondta, a váltást nem fogja megsínyleni a kapcsolatuk, múltjával kapcsolatban pedig fontosnak tartotta elmondani, „Hares” azért nem lett olimpiai bajnok, mert az edzője akkor még nem volt eléggé felkészült, miközben volt akkora tehetség, mint később Darnyi Tamás.

hirdetés

Arra, hogy ő legyen a kapitány, Sós maga – nem titkolja – régen vágyott már, hisz benne élt a sportágban 8 éves kora óta, háromszor vett részt olimpián, később pedig tanárként segítette az úszósportot, jelenleg is a Testnevelési Egyetem vizes tanszékének vezetője.