Érkezik Fa Nándor

A 63 éves Fa Nándor pályafutása során ötödször is megkerülte a földet, késő délelőtt pedig megérkezik Les Sables d'Olonne kikötőbe, ahonnan mintegy 94 napja elindult. Célját teljesíti, 90 és 100 nap közötti teljesítményével a legjobb tíz között, egész pontosan a 8. helyen végez – 8-án, a 8. Vendée Globe-on. Kövesse velünk Fa Nándor történelmi célba érését!

„Jó reggelt mindenkinek! Szeretnénk mindenkit megkérni, hogy akinek nehezére esik, az is uralkodjon magán. Ne személyeskedjen, ne káromkodjon, ne pocskondiázzon. Nem méltó a mai naphoz és nem méltó a csoporthoz.” – Ezzel az üzenettel indult a nap a földkerülő veterán vitorlázó Fa Nándor rajongói Facebook-oldalán, ami jelzi, micsoda felhevült várakozás kíséri itthon is a pályafutása utolsó óceáni vitorlásversenyén szereplő 63 esztendős Fa Nándort, aki alig kevesebb mint 94 nap alatt ér ma körbe a 8. Vendée Globe vitorlásversenyen, ahogy a szakma egy képzavarral illeti, „a vitorlázás Mount Everestjén”.

Nos, a 14 ezres óceánparti francia településről, Les Sables d'Olonne-ból (helyes kiejtés: lé szábl dolon) magyar idő szerint délelőtt 10 tájban elindultak Fa elé a kísérőhajók, hogy látványos asszisztenciát adjanak a Spirit of Hungary bevonulásának. Az itthoni rajongók, ahogy a föld számtalan pontján, EZEN a folyamatosan frissülő felületen követték az utolsó mérföldeket (is), ahogy nem kevesen vannak olyanok, akik napi teendőik mellett többször ráfrissítettek gépükön erre a különleges térképre, amelyen a mezőny valamennyi hajója követhető.

A kikötőbástyára Fa szűkebb pátriájának lakói egy hatalmas, SZÉKESFEHÉRVÁR feliratú nemzeti zászlót függesztettek ki. A Fa mellé szegődő katamaránra szállt fel a csopaki Kereked Klub vitorlásegyesület több tagja, akiknek az óceáni újrakezdést Fa Nándor köszönheti. Rajtuk kívül hazánk franciaországi nagykövete is ott tartózkodik. Egy külön motorcsónakon két francia úriember társaságában Fa Nándor felesége, Melczer Irén és lányai, Anna és Lili is a nyílt vízen kísérik a partig a vitorlázó családfőt.

Amit hajónaplójából tudunk, hogy Fa végtelenül elcsigázott és kialvatlan, valamint napok óta nincs száraz, tiszta ruhája, többször megírta, hogy egy hosszú, forró zuhanyra semminél sem vágyik jobban.

Már kedden nagy dolgok történtek kvázi a befutást felvezetve: a Spirit of Hungary fedélzetéről egy csodálatos szivárvány képe látszott a célzóna irányában. És hogy miként tekintett a célba érés elé Fa még jóval az indulás előtt? „Annak idején vitorláztam 128 napot az 5. helyért, könnyen lehet, hogy most 90 nappal 7. leszek, ezt mégis egy jelentős előrelépésnek gondolom”, utalt arra, hogy az 1992-1993-as versenyen micsoda teljesítménynek számított az ennél jelentősen lassabb tempó is – azon a versenyen, amelyen ezt a pokoli viadalt elsőként teljesítette nem franciaként. Mostani rekordja pedig: soha 63 éves ember még nem ért körbe a Vendée Globe-on. Nem kívánjuk, hogy a 14. helyen, az Atlanti-óceán közepén hánykolódó, 66 esztendős amerikai Rich Wilsonnal valami baj történjen, de azért erre a pillanatra méltán lehetünk büszkék!

No és persze arra, hogy a legújabb Fa-projekt – hogy miért nem az utolsó, arról kicsit később –, amely 2012-ben csírázott ki egy csopaki beszélgetésből Fa Nándor és a Zoltek amerikai karbongyártó nyugdíjas magyar exvezetője, Kiss Péter Attila között, velejéig magyar: a hajó Fa agyából pattant ki, megfelelve a Vendée szabványainak (IMOCA 60), a finanszírozása, a gyártása és még az anyaga is magyar karbonszálas. Ráadásul anyagában és technológiájában a legkorszerűbb, nem „vagyunk” ebben lemaradva, Fa lemaradását a legjobbakhoz képest sem ez okozta, hanem két másik dolog: míg a családot választotta 1998-as versenyzői léte felfüggesztésétől, másfél évtizednyi óceáni vitorlázó tapasztalatból „esett ki”, és az sem jött túl jókor, amikor 2013-ban a hajószabványokat megváltoztatták, ezáltal pedig megnyílt az út a foilos hajók előtt, aminek köszönhetően a dőlő hajókat oldalt bajuszok stabilizálhatják és emelhetik ki a habokból – ez kikacsintást jelent már a több testű hajók technológiája felé, amivel kapcsolatban már meg is van az új ötlete Fa Nándornak, de ezt majd csak itthon tárja a nyilvánosság elé.

Korábban számos alkalommal foglalkoztunk a vitorlázóval, még a verseny derekán pedig St. Jupat-os hajóstársát, Gál Józsefet is megkérdeztük Fáról, aki az akkor a 15. helyért csatázó Fa Nándorról lapunknak azt mondta, a legjobb 10 közé várható, és részletesebben is beszélt a Vendée Globe, valamint az óceáni vitorlázás veszélyeiről.

