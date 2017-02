Erre számíthatunk Ljubomir Vranjestől

Mocsai Tamás, a válogatott és a Veszprém volt játékosa a Flensburgnál 2 évig kézilabdázott a hazánkba érkező sztáredzőnél.

A várakozás időszakát élik a férfikézilabda szerelmesei, a szerb gyökerekkel bíró, svéd állampolgárságú Ljubomir Vranjes nyáron átveszi a válogatott és a Veszprém irányítását, személyében egy igazi világsztár edző érkezik Magyarországra.

– Ez egy nagy döntés természetesen a családnak, új kultúra, új nyelv, új ország – vázolta korábban a saját szempontjait az M4-nek Ljubomir Vranjes, aki szerint a Veszprém nagyon jó csapat, de már most látja, merre kellene tovább mennie.

Hogy miért jött el 11 év után Flensburgból? Azt mondja, új tapasztalatokra van szüksége, valami mást akar látni, mint eddig.

Nagy tempó, jó védekezés

– Az én tökéletes kézilabdacsapatom gyorsan kézilabdázik, sokat fut és segíti a kapust. A jövőben meg fogok változtatni több dolgot, a védekezést pedig új alapokra helyezem. Van egy rendszerem, amit rugalmasan tudok illeszteni a játékosokra – fogalmaz mindkét leendő csapatával kapcsolatban Vranjes, aki szerint a magyar válogatottban is nagy a potenciál, de az alapjait annak is ki kell szélesíteni, be kell vonni fiatal játékosokat az általa elképzelt rendszerbe.

A sztáredzőről az M4-en kedd reggel Mocsai Tamás beszélt, aki a német BL-győztesnél két évig kézilabdázott Vranjes irányítása alatt.

Kicsi Vranjes, kompenzál

– Szerb vér van benne, agresszív a szó pozitív értelmében. De Svédországban nevelkedett, ahol a közösségi szellemet nagyon erősen átvette – említi általánosságban Mocsai.

Ljubomir Vranjes szerinte egy nyitott személyiség, akinek viszont az elvei határozottak. Sok minden benne abból is fakad, hogy termete 170 centi alatti, amit rengeteg akarással, edzéssel és gyors gondolkodással, cselekvéssel kompenzált, ezt az akaratot pedig elvárja az óriásoktól is.

– Az ő akaratát tűzön-vízen átviszi – fogalmaz Mocsai talán kulcsgondolatként Vranjes hozzáállásáról. Azt is mondja, a mindennapokban nagyon ért a játékos nyelvén, sugárzó személyiség tud lenni, a hangulata át tud ragadni a játékosra, nem hiába lett a Flensburggal BL-győztes.

Hogy mi inspirálhatta a magyar kihívás felé, arról Mocsai úgy vélekedik, a magyar játékosok technikások és taktikailag sem rosszak, de a fizikai állapoton javítani kell, és az edzésmódszerben folyamatos megújulásra van szükség, ehhez lehet a tréner a hiányzó láncszem.

Az egykori válogatott- és Veszprém-játékos szerint a BL-döntős magyar alakulatnál sem fognak csökkenni az elvárások, érdeklődéssel figyeli, miként hat majd egymásra a magyar közeg és Ljubomir Vranjes mentalitása.

Ljubomir Vranjes játékosként olimpiai ezüstéremig, világbajnoki aranyig, Eb-ezüstig és BL-döntőig vitte, edzőként viszont Bajnokok Ligáját, KEK-et és német kupát is nyert.