Extrém kihívás: napi nyolcvan kilométer a jégen

The Ice Storm (A jégvihar) néven fut a világ egyik legextrémebb és legnehezebb versenye, amely során a Dél-Szibériában található Bajkál-tavon kell három nap alatt 205 kilométert megtenni korcsolyával, biciklivel vagy sível.

A világ legnagyobb édesvízi taván – amely 636 km hosszú, 79 km széles, s a Föld édesvízkészletének egyötödét teszi ki – a tél közepén zajló, rendkívül látványos, de embert próbáló versenyen a résztvevőket légpárnás hajók kísérik, s a sportolók a három, nagyjából egyenlő hosszúságú szakasz között a tóparti települések hoteljeiben pihennek meg. A minden évben lezajló viadal idei kiadását a múlt hétvégén rendezték, a versenyzőknek idén a dermesztő, olykor mínusz 14 fokos hőmérséklettel is meg kellett küzdeniük.

A szervező, Alekszej Ponomarjov elmondása szerint a kitartáson nagyon sok múlik, mert a verseny finoman szólva is megerőltető. „A résztvevőknek képesnek kell lenniük napi 80 kilométer megtételére a kiszámíthatatlan minőségű jégen, a széllel is dacolva. Ez néha nagyon kemény.” Idén egy hóvihar miatt a második napon rengetegen fel is adták a küzdelmet, sőt, azt a néhány síelőt, aki az elemekkel dacolva is továbbment volna, a szervezők leállították.

A győztesek minden kategóriában oroszok voltak, az elsők alig több mint nettó tíz óra alatt értek célba. A korcsolyázók leggyorsabbika, Ivan Timofejev előbb is végezhetett volna, de szerinte nagyon egyenetlen volt a jég.

A több mint száz résztvevő között egy harmincfős holland csapat is ott volt. „Most jöttünk először, tavaly bukkantunk nyári képekre a Bajkál-tóról, nagyon jól nézett ki, s azt gondoltuk, télen még szebb lehet, mert nálunk, Hollandiában már nincs tél. Jeget akartunk látni és egy gyönyörű környezetet. Ez pont ilyen!” – mondta egyikük, Frank.

Ám nem ez az egyetlen sportturista-csalogató esemény a Bajkál-tónál: március 7-én tizenharmadszorra rendezik meg a maratoni futóversenyt, amelyen kétszázan tehetik meg a 42 kilométeres távot az 1,2 méter vastag, nagyrészt vékony hóréteggel takart jégen, a tavat keresztben átszelve. De a Winteriada elnevezésű programsorozat jegyében néhány nappal később kutyaszánhúzó-megmérettetést, majd golfviadalt rendeznek. És még március folyamán a világ legmélyebb tavát meglékelve egy négyfős csapattal bárki részt vehet a horgászversenyen is.

(Forrás: BBC, Russiaeguide.com)