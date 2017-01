Ezen a kiállításon megéri leizzadni

A sport és a kiállítás szavak együtt eddigi ismereteink szerint leginkább közszemlére tett gyűjtemények, egy csapathoz kötődő műtárgyak vagy egy híresség ereklyéinek vitrinekben való megjelenítését jelentette. A The Champion – A Bajnok című expót viszont interaktív élményparkként, high-tech sportkiállításként, illetve a „A bajnokok világa, ahogy még sosem láthattad” mottóval hirdetik.

Kissé talán túl hangzatos marketingszövegek, de nem kellett csalódnunk. A Millenáris D épületének bejáratánál egy „Pontosan 40 m sprint választ el attól, hogy győztes legyél!” feliratú molinó fogadja a látogatókat, akik aztán, mivel annyiféle látni- és kipróbálni való várja őket, nem kell, hogy végigloholjanak a kiállítótermen.

Bernek Péter már az első métereken hátrányba került a LED-falon Usain Bolt tempójával sprintelő futóval szemben Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Illetve egy helyen mégis, azon az állomáson, amelyen egy tízméteres futópályán, rajtgépből indulva összemérhetjük gyorsaságunkat a LED-falon Usain Bolt tempójával és a világcsúcstartó mezében futó sprinterrel. A sajtómegnyitón Benedek Tibor nevetve kijelentette, hogy igazából lehetetlen megelőzni, de azért mi megkértük Bernek Pétert, próbálja meg. A rövidpályás világbajnok gyorsúszó sem tett csodát, bár mint elmondta, esetében a futás nem is szerepel az edzésprogramban.

A ChampLAB-eknek hívott tesztállomások témái a következők:

súlypontemelkedés

reakcióidő

ideg-izom kapcsolatok

ügyesség

állóképesség

szem-kéz koordináció,

futógyorsaság

– Még nem is próbáltam ki mindent, de már most látom, hogy tényleg egy érdekes kiállítás ez – mondta kérdésünkre Bernek Péter, akitől megkérdeztük azt is, hasonló technikai berendezések az ő sportágában hasznosíthatóak lennének-e. Így felelt: – A reakcióidő-mérés a rajtkőről való elinduláshoz érdekes lehet, meg talán a súlypontemelkedést mérő a fordulókhoz. Az evezéssel lehet növelni az állóképességet, ismerek is olyan úszókat, akik használják,

a szem-kéz koordináció pedig szinte minden sportághoz kell.

Utóbbin – amikor minél gyorsabban kell rányomni a felvillanó fehér fényekre – Bernek 39 pontot ért el, s nem csoda, hogy a reflexeit még inkább hasznosító kerekesszékes vívó, Krajnyák Zsuzsanna 50-et. (Így aztán az újságíró is el mer büszkélkedni a cikkében 47-es teljesítményével…) Külön motiváló lehet, hogy egy NFC karkötő rögzíti a teljesítményünket, amely alapján a végén egyedi bizonyítványok készülnek, s ennek mentén például testhezálló sportágakat találhatnak maguknak a gyerekek. Ráadásul a ChampLAB-ek egyet leszámítva hazai fejlesztésű játékok, s a magyar ötletgazdák eszközeinek egyvelege április után világ körüli útra indul.

Szusszanásként hatalmas felületeken szuperlassított videókat is láthatunk, a felvételeken klasszis sportolóink – az úszók közül épp Bernek Péter, a pingpongosok közül Póta Georgina, a tornászok közül Berki Krisztián – egyedi perspektívákból mutatják be a legapróbb mozdulatokat. Ám egy emelettel feljebb nézhetünk olimpiai stadionokat és aranyérmeket 3D-ben, vagy például megtudhatjuk, hogy vajon miből áll Michael Phelps mindennapi étrendje – a 12 ezer kalóriában megfért három csokis palacsinta is…