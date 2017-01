Ezúttal a másik ujját harapta meg Fazekas

A 2012-es londoni olimpia után visszavonult, idén ismét a nemzeti csapatban szerepel Fazekas Nándor. A negyvenéves kézilabdakapus a hatodik vb-je előtt áll, s álmaiban még a tokiói olimpia is szerepel.

– Tavasszal azt hittük, azért tért vissza bő négy év után, hogy a szerbek elleni vb-selejtezőn segítse a csapatot. Ez sikerült, de vállalta a januári franciaországi tornát is. Kijelenthető, hogy ismét állandó tagja a válogatottnak?

hirdetés

– Erre nehéz válaszolni. A selejtezők során nagyon jól éreztem magam, úgy láttam, tudok még segíteni a csapatnak, majd Xavi Sabaté felhívott, s azt mondta, szeretné, ha tagja lennék a világbajnokságra készülő keretnek is. Nagyon pozitívan beszélt rólam, ami további önbizalmat adott, s úgy gondoltam, van annyi erő bennem, hogy ezt is bevállaljam.

– Tehát nem kellett hosszasan győzködnie a szövetségi kapitánynak?

– Én mindig nagy megtiszteltetésként éltem meg, ha felvehettem a címeres mezt, úgyhogy örömmel jöttem.

– Felesége és három gyermeke hogy fogadta ezt? 2012-es visszavonulásának az volt a fő indoka, hogy így nem kell annyi időre elszakadnia tőlük.

– A feleségem azt mondta, nem akar beleszólni, döntsem el én, hogy van-e annyi lelki- és fizikai erőm, hogy egy világbajnokságot és az előtte való felkészülést végigcsináljak. A gyerekek pedig ugyan még kisebbek, de nagyon örülnek, amikor apukájukat a tévében láthatják, büszkék rám, és jól fogják fel ezt az egészet. Persze azt nem tudják, hogy mekkora felelősséggel jár.

– A 2013-as vb-t otthonról követve azt nyilatkozta, hogy segíthetne még a csapatnak, de amikor fiával a karjában nézheti az eseményt a tévéből, hasonlóan jó, vagy talán még jobb érzés.

– Ez olyan, hogy melyik ujjamat harapjam meg… Szeretek velük együtt meccset nézni, de most is, amikor a felkészülési mérkőzéseken játszottam, egyből hívtak, és örültek ennek az egésznek, ami nekem is nagyon sokat számít.

– Benne van a visszatérésben, hogy ezzel segíti a fiatalabb hálóőröket?

– Mindenféleképpen. Mikler Rolival szerintem nagyon jó párost alkotunk, próbálok a megszerzett rutinomból átadni neki és a két fiatalabb kapusnak, Bartucz Lászlónak és Borbély Ádámnak.

– Meglátása szerint mi a cél a jövő héten kezdődő vb-n?

– Egyelőre nem hangzott el az elnökségtől konkrét célkitűzés, minél előrébb szeretnénk végezni, de ebben a férfimezőnyben kapásból fel tudnék sorolni hat-nyolc válogatottat, amelyik esélyes rá, hogy bejusson a legjobb négy közé. De én a miénket is nagyon erős csapatnak érzem, persze szükségünk van a szerencsére és a kimagasló teljesítményekre is. Ráadásul a fiatalabbak is kezdenek meghatározó tagjai lenni a válogatottnak.

– Manapság hányan emlegetik fel azt az emlékezetes pillanatot, amikor a londoni olimpia Izland elleni negyeddöntőjének utolsó percében hétméterest hárított?

– Bár mostanában inkább a vb-re kapom a jókívánságokat, azért sokan felhozzák ezt az ominózus esetet, de nekem nem jut sűrűn eszembe. Lékai Máté szokta rengetegszer emlegetni, mondván, hogy jó passzt kapott (a védés után hozzá került a labda, ő egyenlített, s hosszabbítás után a mieink jutottak a legjobb négy közé – a szerk.), sokáig nem is néztem vissza, ám aztán egyszer, amikor a nagyobbik fiam rákeresett az interneten, meghallottam a videó hangját, odamentem, és kicsit el is kapott a hév. De igazából nem szoktam így visszapörgetni az eseményeket.

– Ha már az olimpiánál járunk: akár a 2020-as tokiói játékok is beleférnének a pályafutásába?

hirdetés

– Hát azért ennyire messzire ne menjünk, először a világbajnokság van előttünk, azelőtt pedig csütörtöktől a dániai felkészülési torna, egyelőre erre koncentrálok. Ám ha hirtelen kellene válaszolnom, azt mondanám, nem tudom elképzelni, hogy a következő olimpiáig válogatott legyek. Azért ennyire nem vagyok fiatal… De nem akarok kijelenteni semmit, ki tudja, mit hoz a jövő, ám a terveimben Tokió nincs benne. Maximum az álmaimban, csak addigra már nem biztos, hogy úgy fog mozogni a testem, ahogyan szeretném.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 04.