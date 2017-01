Fa Nándor feltette hazánkat az óceáni vitorlázás térképére

Fa Nándor feltette Magyarországot az óceáni vitorlázás térképére azzal, hogy január 9-én ötödik alkalommal érte el a Horn-fokot – szóltak elismerően a magyar hajós teljesítményéről francia szakemberek Varga Lajos szerint.

Az M4 Sport Sportreggeli című hétfői műsorában Varga Lajos a Spirit of Hungary Team képviseletében a dicsérő szavak mellett azt is elmondta, hogy Fa Nándor már megtette a táv háromnegyedét, s a nyolcadik helyen halad a Vendée Globe szóló földkerülő versenyen. A 40 ezer kilométernyi össztávból 8–9 ezer kilométer vár még rá, ám azt nem lehet megjósolni, ezt hány nap alatt sikerül teljesítenie, mert mindennap meg kell küzdenie az egyedülléttel és a nehéz körülményekkel.

Fa Nándor hajónaplójának legutóbbi bejegyzésében azt írja: „Ma (vasárnap) egy igazán szép, pihentető nap volt, (...) minden rendben van velem is és a hajóval is. Most lelassulok egy, két napra, de ez a routing szerint is így van. Át kell jussak egy zavart szeles zónán és ballagok tovább északnak”.

A körülményekre lehetetlen felkészülni

„Lehet hátrébb és előrébb is kerülni, kérdés, hogy a változatos szélviszonyok között hogyan tudja megtalálni a legjobb szélhullámot” – vélekedett Varga Lajos, aki hozzátette, a fizikai felkészültség mellett a vitorlázásban is nagy szerepe van a mentális állapotnak, mert sok minden fejben dől el.

„Ha nincs szél, el kell viselni azt a mentális terhelést, azt a stresszes állapotot, amit az okoz, hogy a rossz frontok miatt az ember szinte helyben jár” – mondta Varga Lajos.

Elhangzott, hogy Fa Nándor a harmadik Vendée Globe versenyére remekül felkészítette a hazai fejlesztésű és építésű Spirit of Hungary nevű hajót, ám a körülményekre nem lehet felkészülni – különösen igaz ez egy olyan versenyzőre, akinek hazája nem rendelkezik óceánnal.

A lebonyolításról Varga Lajos kiemelte, hogy a versenyzők biztonsága érdekében határozottan meghúzták a jéghatárt, jéghegyek közelébe nem mehetnek a résztvevők, még ha arra rövidebb is lenne az út, és erre folyamatosan figyelmeztetik őket.

Megjavítják a rekordot

„A technika és a sportág maga is fejlődik, ezért várhatóan öt napot javítani fognak az eddigi rekordon a leggyorsabbak” – véli Varga Lajos, ám azt, hogy Fa Nándor hány nap múlva ér célba, nehéz megbecsülni, a jóslás kategóriájába tartozna – jelezte.

Az éllovas francia Armel Le Cléach kevesebb, mint 1000 mérföldre van a céltól 70 nap után. A csúcsot

a szintén francia Francois Gabart tartja, aki a legutóbbi, 2012/13-as kiírást 78 nap 2 óra 16 perces idővel nyerte meg.