Federer 3 órás thriller után döntős Melbourne-ben

Megosztás Gabay Balázs, 2017. január 26., csütörtök 13:24, frissítve: csütörtök 14:36

Roger Federer, miután legyőzte Stan Wawrinkát Melbourne-ben 2017. január 26-án Fotó: Made Nagi / MTI/EPA

Stanislaw Wawrinka sérülten is nagyot játszott az Australian Open elődöntőjében, de mivel a háló túloldalán Roger Federer állt, készülhetett a legrosszabbra, ami be is következett. Összejöhet a Nadal–Federer álomfinálé.