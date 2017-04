Federer és Nadal kéz a kézben jönnek fel a ranglistán

Miamiban aratott tornagyőzelmének köszönhetően a svájci Roger Federer a 6.-ról a 4. helyre lépett előre a férfi teniszezők világranglistáján. Floridai döntős ellenfele, a spanyol Rafael Nadal szintén két helyet előrelépve az 5., hátrébb szorítva így a kanadai Milos Raonicot és a japán Nisikori Kejt. Az első három helyet továbbra is a toronymagasan élen álló brit Andy Murray, valamint szerb Novak Djokovics és Stan Wawrinka foglalja el, ám a svájci mögött már nem sok a honfitárs Federer lemaradása, aki vasárnap este azt is bejelentette, 35 évesen is becélozza a világranglista első helyét. No persze nem lesz könnyű dolga, ha jelzése szerint tényleg kihagyja a most következő salakos évszakot, aminek a végén, a Roland Garroson viszont újra láthatjuk.

A hölgyeknél nincs ekkora mozgás, első helyét megtartotta a német Angelique Kerber, a másodikat az amerikai Serena Williams, a harmadikat a cseh Pliskova, a negyediket a szlovák Cibulkova, az ötödiket pedig a román Halep. A TOP 10 két nyertese a 11.-ről a 7. helyre előrelépő brit, de magyar állampolgársággal is rendelkező, mellesleg ausztrál születésű Konta Johanna (ő győzött a hölgyeknél Miamiban), de befér már az idősebbik Williams nővér, Venus is.

A legjobb magyar férfi, Fucsovics Márton tartja 152. helyét, Babos Tímea a nők között viszont három helyet rontott múlt heti helyezésén, ő a 30. Gálfi Dalma mintha araszolna előre, múlt heti 156. helye után e héten a 155.

A ranglistákon ITT lehet böngészni.