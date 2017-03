Fehér ember ilyet még nem csinált errefelé

Igen sokat kell visszalapozni, hogy bemutassuk miként vált halhatatlanná Németország egyik legnagyszerűbb sportolója. Az 1978-ban Würzburgban született erőcsatár valódi sportcsaládban nőtt fel, édesanyja kosárlabdázó, édesapja pedig kézilabdázó volt. A kicsi Dirk pedig olyan magasságbeli paramétereket mutatott, hogy szinte egyenes út vezetett a Spalding labda bűvöléséhez. A fiatalon felnőttjátékossá érő német a kezdetekkor sokat viaskodott unortodox értékeket valló edzőjével, aki hirtelen sokat növő Nowitzkit olyan edzésmódszerre kényszerítette, ami nem igazán kedvezett számára. Nowitzki állaspontja utóbb sokat változott, számtalanszor emlegeti, milyen sokat köszönhet akkori nevelőjének.

Már 16 évesen a felnőttek között csillogtatta tudományát, amire felfigyelt a német kosársport egyik edzőpápája Dirk Bauermann. „Nowitzki az elmúlt 10-15 év német kosárlabda tehetsége” – közölte ezt 1994-ben a tréner. Sokat nem lőtt mellé a véleményével.

Ez idő tájt 25 pont körüli pontátlagot produkált Nowitzki meccsenként, nem is csoda, hogy sorra érkeztek az NBA megfigyelői. Az igazi áttörés akkor következett be, amikor 1998. március 29-én a Nike Hoop Summit keretén belül olyan NBA-nagyságok ellen bemutatózhatott (33 pont, 14 lepattanó, 3 labdaszerzés), mint Scottie Pippen vagy Charles Barkley. Az érintettek ekként vélekedtek az akkor 18 éves Nowitzkiról. – Ez a srác igazi géniusz, könnyen beléphet az NBA világába.

Az 1998-as drafton az 1. kör kilencedik választottja volt, és egy kisebb csavarral került Don Nelson vezette Dallashoz. Eredetileg ugyanis a Milwaukee Bucks csapott le rá, csakhogy az akkori Mavricks-főnök mindenáron megakarta szerezni az akkor 212 cm-es, pokoli munkabírású tehetséget. A Bucks akkori elöljárói valószínűleg életük utolsó pillanatáig bánni fogják, hogy oly könnyen lemondtak róla.

Innentől kedve a német csillag életében sosem játszott szerepet a rendszeres környezetváltozás, az egoista önmegvalósítás, csakis a Mavericks sikeressége motiválta. Az első két évadban csak kereste önmagát, aztán a 1999-2000-as idényben már feltornászta az átlagát 17 pont fölé. Az igazi fejlődés a következő szezonban jött: mérkőzésenként 21,8 pont, 9 feletti lepattanózás (egy szezon alatt 151 tripla, és 101 blokk), playoff-ba kerülés, ahol az Utah Jazz (ugye nem kell bemutatnunk a zenészek akkori két nagyságát, Karl Malonet és John Stocktont) állította meg a „Big Three-t”- (Nowitzki, Nash, Finley).

A „Függetlenek” kerete sokat változott az elkövetkező időkben, de a csapat többször a Nyugati-Főcsoport legjobbja lett, rendszeresen ölre menő harcot vívva a San Antonio Spurs-szel. Nowitzki rendre kapott klasszis társakat, még Steve Nash távozását követően sem estek kétségbe a tulajok, érkeztek olyan nagyságok, mint Shawn Marion, Antoine Walker, de a valódi áttörés csak nem következett be csapat életében. Nem úgy Nowitzki számára, aki rendre meghívást kapott az All Star-meccsekre, többször bekerült az év kezdőötösébe.

A 2006-2007-es szezonban Nowitzki és a Dallas egészen a nagydöntőig menetelt, ahol 2-0-s előnyben voltak a Dwayne Wade-Shaquille O’Neal vezette Miami Heat-tel szemben, és még a harmadik mérkőzésen is 15 pontos fórban jártak. Akkor aztán bekövetkezett a végső összeomlás, és onnantól kezdve a floridaiak lemosták a parkettről Nowitzkiékat. A németről a 2. mérkőzést követően ekképpen nyilatkozott az ESPN morózus szakértője, Bill Simmons: „Dirk Larry Bird-i magasságokba fejlesztette a játékát.”

Fehér csillagok

Az NBA története nem dúskál a fehér bőrű legendákban, persze akadtak azért akkora ászok, mint a Boston Celtics aranykorának legjobbja, Larry Bird – az ő idejében azért nem „uralkodtak” ilyen mértékben a színes bőrű kosarasok. Az elmúlt 20 évben, vagyis már az újkori, felgyorsult, főleg a fizikumra és az atlétikusságra épülő kosárlabdában is olyan nagyságok pattogtattak a ligában, mint az örökös gólpassz-lista első és harmadik helyezettje, az Utah Jazz irányítója, a már emlegetett John Stockton, valamint a szintén említett kanadai Steve Nash (Dallas Mavericks, Phoenix Suns). A felsorolásból kihagyhatatlan a Nowitzkivel együtt játszó Jason Kidd, a Golden State és az Indiana egykori triplakirálya, Chris Mullin, aki játéka mellett kicsapongó életével is felhívta magára a figyelmet. Persze helye van a listán a New Jersey Nets (manapság már Brooklyn Nets) tragikus sorsú délszláv dobógépének, Drazsen Petrovicsnak is. A jelenleg is aktívak közül kiemelendő a Cleveland Cavaliers centere, Kevin Love.