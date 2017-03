Feszültségek a Dagály vízfelülete miatt

Egy korábbi és csak nagyon halvány sejtést igazolhatna a tegnapi, Indexen megjelent cikk: Gyárfás Tamás elmozdítása a Magyar Úszó Szövetség éléről aligha csak a sportág konszolidálását és a tiszta viszonyok teremtését célozta. A „forradalom” – és az Iron Aquatics úszóklub – élén álló Hosszú Katinka maga és vállalkozása is jól járhatott az új elnökkel, Bienerth Gusztávval, aki elődjének távozása után azonnal leült a tiltakozó sportolókkal; mint lapunk megtudta, több ügyben is. Egyrészt a „Gyárfás-rendszer” ellen tiltakozó úszók reformtörekvéseinek megtárgyalásáról szólt az eszmecsere – átlátható szövetségi működés és támogatási rendszer, edzőbázis a válogatott sportolóknak, válogatási elvek és edzőtáborozási lehetőségek világossá tétele –, másrészt pedig az átadáshoz közeli Dagály uszoda (mostantól Duna Aréna) vízfelületének felosztásáról egyeztettek az érintettek.

Ez utóbbiban kétségtelenül nagyot nyert az Iron csapat, akármire is ment ki a játék a közvélemény számára. Hazatérve a péntektől vasárnapig tartó marseille-i pénzdíjas úszóversenyről – ahol három arany- és öt ezüstérmet zsebelt be –, Hosszú Katinka tegnap meghirdette klubja Learn to swim (tanulj úszni) című programját a Duna Aréna tanmedencéjében, a szintfelmérőkre a mai naptól bő két héten át lehet jelentkezni az Iron Aquatics honlapján. A három hónapos mozgásalapozó kurzusra az Iron Lady lefoglalta a tanmedencét mindennap reggeltől estig, ám itt jött derült égből a villámcsapás az Index cikkében: az ezer gyerek oktatását végző Darnyi Tamás-úszóiskola a Komjádit és a margitszigeti Hajós Alfrédot is érintő uszodafelújítások miatt vízfelület nélkül maradt. A mély vízbe nem küldhető óvodások és kisiskolások csaknem harminc csoportját múlt péntek délután szélsebesen le kellett mondani az érintett XIII. kerületi és budai iskolákban, ahonnan a gyerekek a Darnyi-iskola égisze alatt úszni jártak. Ellepték a szülők panaszai az internetes fórumokat: több vélemény szerint mindent azért nem volna szabad, hogy megengedjen magának Hosszú Katinka, pláne a még csak tavaly nyáron alapított Iron Aquatics.

A Darnyi-klub szerint hajnali hattól este tízig végig az Iron növendékeié az új vízipalota kismedencéje, még akkor is, amikor délelőtt tizenegytől délután négy óráig gyakorlatilag üres. Hogy ezt miért csinálják, csinálhatják Katinka klubjánál, az olimpiai bajnok sajtósától próbáltuk megtudni.

„A Dagály uszoda megnyitásával mindenki arra számított, hogy a magyar úszósport kicsit fellélegzik, ezért költözött a közelmúltban Katinka és a válogatott többi tagja is a nyári világbajnokság helyszínére. Az említett idősávban pedig most szerveződik a babaúszás és a kisebbek csoportjai, illetve szerdán kezdődnek a szintfelmérők, azok is érintik ezt az időzónát” – magyarázta Tóth Fanni. Mint mondta, alkalmanként kihasználatlan medencére egyébként korábban is volt példa, éppen Darnyiék esetében, amikor a Komjádi uszodában volt foglalásuk, mégsem úszott senki – a megállapodás szerint a darnyisokon kívül sem.

A tények kedvéért rögzítsük: a mostani áldatlan állapotok miatt három hónapig tart a Darnyi-suli kényszerszünete.

Tóth Fanni tegnap több sajtóorgánumnak is elmondta, érthetetlen számukra, hogy miért ért felkészületlenül bárkit is a vízfelülethiány, ők már tavaly szeptember óta tervezték az úszáspedagógiai rövidprogramot, de vízfelület híján nem indították el, csak most. Lapunknak emellett kérdésre válaszolva – a kételyeket eloszlatandó – azt is elmondta, a két hónappal ezelőtti úszóelnökváltás előtt föl sem merült, kinek mi az egyéni érdeke, az összefogásban szereplő úszók kizárólag azt keresték, hogyan lehet kiszabadulni egy olyan helyzetből, amelyben a nemzetközi eredménykényszer alatt is erőn felül teljesítő sportolók és a szövetség irányítása képtelen együttműködni.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 08.