Fia keresztapja ellen küzd az Eurokupáért

Délszláv családi szálak a döntőben, Nyéki Balázs 19 évvel a KEK-győzelem után nyerhet újabb kupát a Fradival.

Tizenkilenc év után nyerhet újra nemzetközi tornát a Ferencváros férfivízilabda-csapata. Az Eurokupa-győzelemhez a mai idegenbeli mérkőzésen (18.00, Digisport 1), illetve az április 5-i visszavágón kell felülmúlni a Nagyvárad együttesét. A nyáron mások mellett Varga Dániellel és Madaras Norberttel erősödött, az elődöntőben a montenegrói Jadran Herceg Novin 17-16-os összesítéssel túllépő FTC sikere már csak azért is mutatna szépen, mert magyar klub legutóbb nyolc éve nyert trófeát európai porondon (az Eurokupa elődjének számító LEN-kupát nyerte meg a Szeged 2009-ben).

A CSM Oradea szintjét nem a román és a magyar válogatott közti különbség alapján érdemes belőni, a nagyváradiak két olasz csapatot búcsúztatva jutottak el a fináléig, kapujukat a szerb olimpiai bajnok Gojko Pijetlovic védi, a mezőnyben két honfitársa, Nikola Radjen és Mateja Asanovic szintén ott van, miként a horvát Boris Pavlovic is. Igaz, a Fradi keretében is vannak délszláv játékosok: Stefan Mitrovic, Marko Avramovic és Marko Cuk – a párharc pikantériája, hogy utóbbi gyermekének a keresztapja pont a Ferencvárosból Nagyváradra szerződött Pijetlovic. Az FTC vezetőedzője, Varga Zsolt nyolcnegyedes párharcról beszélt, de kijelentette: – Arra törekszünk, hogy már kint győzzünk, a visszavágón pedig bebiztosítsuk a kupasikert.

Az 1998-as KEK-döntőben a görög Olimpiakosz Pireusz elleni 8-6-os hazai győzelem után ünnepelt a Komjádi uszoda közönsége, s ugorhattak örömittasan a medencébe a játékosok, többek között a későbbi olimpiai bajnok testvérpár, Steinmetz Barnabás és Ádám vagy a Fradi utolsó gólját szerző Hesz Máté. De akad egy még érdekesebb szereplő, Nyéki Balázs, aki az akkori és a mostani csapatnak is tagja. Az 1998-ban 17 éves átlövő az elődöntőben az ellenfél, a Róma együttesében játszó Benedek Tibor mellől kétszer is betalált, a későbbi szövetségi kapitány kérdezősködött is a meccs után, hogy ki ez a srác…

Lapunk viszont hiába érdeklődött Nyéki Balázs emlékei és várakozásai iránt, az FTC sajtóirodája ezt nem tette lehetővé. Úgyhogy csak annyit szögezhetünk le, hogy a későbbi ob I-es gólkirály – akinek két és fél éve megfordult a fejében, hogy abbahagyja a játékot és edzőnek áll – ezúttal a rutinosok között, 36 évesen, csapatkapitányként bizonyíthat a telt házas nagyváradi uszodában.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 22.