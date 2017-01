Francia nagyágyú a Telekom Veszprém célkeresztjében

William Accambray nem találta meg a számítását a PSG-ben, Magyarország felé venné az irányt.

William Accambray iránt érdeklődik a Telekom Veszprém férfikézilabda-csapat – írja a Handball Planet portál. A bakonyiak keretében nincs hiány balátlövőkből: Ivan Sliskovic, Momir Ilic és Aron Pálmarsson is bevethető, persze ha épp nem sérültek. Az izlandi épp maródi, és Sliskovic is gondokkal küzdött az elmúlt időszakban. Ráadásul Pálmarssont a Barcelona le akarja igazolni, és mint a 26 éves átlövő korábban elmondta, élete nagy vágya teljesülne be, ha ez bekövetkezne. A szerződése 2018-ig szól.

hirdetés

Accambray nem a legjobbkor igazolt a PSG-be, ugyanis 2014-ben már egy sor elképesztő tehetségű balátlövő sorakozott előtte a klubban. Most épp Mikkel Hansen és Nikola Karabatic, a világ talán két legjobb lövője sorakozik előtte, így kevés játéklehetőséghez jut. A Veszprém ebben a helyzetben úgy gondolja, vele kellene pótolni Pálmarssont, ha tényleg eligazolna az izlandi.

hirdetés

William Accambray hét éven át játszott a Montpellier-ben, mielőtt Párizsba ment volna. Válogatottszinten mindent elért, amit lehet: 2012-ben olimpiát nyert a franciákkal, 2011-ben és 2015-ben vébét, 2014-ben pedig Európa-bajnokságot. Habár az utóbbi időszakban ő is bajlódott sérüléssel, kétségtelenül erősítést jelentene a leigazolása.