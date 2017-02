Fucsovics Márton kikapott a döntőben

Fucsovics Márton egy szoros és egy sima szettben kikapott az osztrák Jürgen Melzertől a budapesti, 64 ezer euró összdíjazású ATP-challenger férfitenisztorna döntőjében.

A világranglistán 163. magyar játékos az ATP-rangsor 257. helyezettjével csapott össze vasárnap a BOK (volt Syma) Csarnokban, pályafutása során másodszor. Első meccsükön három éve a pozsonyi challengertornán meccslabdáról fordítva, a döntő szett rövidítésében 12-10-re Melzer nyert. A 35 éves osztrák 2011 áprilisában nyolcadik is volt a ranglistán, 2010-ben elődöntőt játszott a Roland Garroson, pályafutása során öt ATP-tornát nyert, és az idén januárban a későbbi bajnok Roger Federerrel játszott az Australian Openen.

Fucsovics profi pályafutása kilencedik döntőjére készült, az eddigi nyolcból kettőt nyert meg, mindkettőt 2013-ban a kínai An Ningban, illetve az olaszországi Andriában. A hazai közönségkedvenc a hét folyamán átmentette remek formáját a hétvégi, pozsonyi Davis-kupa-párharcból, amikor két egyes és páros mérkőzését is megnyerte, és az olasz Lorenzo Giustino, a német Matthias Bachinger, az olasz Luca Vanni és a norvég Casper Ruud ellen sem vesztett szettet. Az ATP által készített helyszíni statisztikákból kitűnt, hogy eddigi négy budapesti meccsükön Fucsovics 23, Melzer 14 ászt ütött, a magyar játékos fogadott a leghatékonyabban a teljes mezőnyben – 86 pontból 56-ot megnyert –, és ő játszotta a torna legrövidebb mérkőzését is, amikor az elődöntőben 46 perc alatt 6:0, 6:0-ra verte a norvég Casper Ruudot.

A döntőre csaknem 1700 néző gyűlt össze a lelátókon, és a szerda óta 25 éves Fucsovics remek játékkal hálálta meg a figyelmet: bár első adogatógémjét elvesztette, rögtön visszavette azt, és látványos megoldásokat mutatott be a mindig sapkában játszó Melzer ellen. A bécsi teniszező – aki érdekes módon nem tart a zsebében labdát, hanem mindig egyesével kéri azt – támadásaiba rendre hiba csúszott, így jutottak el a rövidítésig. A tie-break az ásztól a 20 ütéses menetig sok mindent felvonultatott, végül egy hajszálnyival az ellenfél bizonyult jobbnak, így 62 perc elteltével szettelőnybe került.

A folytatásban már egyértelműen a zseniális rövidítéseket ütő Melzer diktálta a tempót, de a nyíregyházi játékos elérhetetlennek tűnő labdákat futott be, minden pontért megküzdött. Ennek ellenére az osztrák került lépéselőnybe (2:4), majd két bréklabdát hárítva 5:2-re elhúzott. Egy újabb brék már a meccs végét jelentette, a 35 éves rivális a második szettben már magabiztos játékkal nyerte meg az 1 óra 40 perces finálét.

„Fáradtan és betegen érkeztem, de egész héten jól játszottam, ebben sokat segített a közönség támogatása. Jürgen megérdemelten nyert, gratulálok neki” – mondta a díjátadón Fucsovics.

Az újdonsült bajnok is méltatta őt beszédében, kiemelve, hogy főként neki köszönhetően jutott be a magyar Davis-kupa-csapat a múlt hét végén a világcsoport szeptemberi rájátszásába.

„Sok versenyen jártam már világszerte, annyit mondhatok, hogy ez több volt egy challengertornánál” – tette hozzá elismerően Melzer, aki a trófea mellé 9200 eurót (2,85 millió forintot) kapott, míg Fucsovics 5400 euróval (1,66 millió forinttal) vigasztalódott.

A párosoknál a Dino Marcan, Tristan-Samuel Weissborn horvát, osztrák duó diadalmaskodott, mivel hallatlanul izgalmas végjátékban, nyolcadik meccslabdáját értékesítve legyőzte a szlovén Blaz Kavcicot és a horvát Franko Skugort. Utóbbi kettősnek ugyancsak volt három mérkőzéslabdája.

Eredmények, döntő

Egyes:

Jürgen Melzer (osztrák)–Fucsovics Márton 7:6 (8-6), 6:2

Páros:

Dino Marcan, Tristan-Samuel Weissborn (horvát, osztrák, 3.) – Blaz Kavcic, Franko Skugor (szlovén, horvát) 6:3, 3:6, 16-14 – döntő rövidítés