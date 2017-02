Güttler Károly visszatér a medencébe

Világcsúccsal nyerné meg a felnőtt úszó-vb-t követő masters világbajnokság 50 méteres mellúszószámát.

Budapesten szeretné befejezni úszópályafutását az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, sokszoros Európa-bajnok mellúszóklasszis, Güttler Károly; egyszer már befejezte informálisan, a budapesti masters világbajnokság viszont lehetővé teszi, hogy hazai közönség előtt, nagyszerű környezetben ezt újból megtegye – olvasható a viadal honlapján, ahol bővebb ismertető is szerepel a kétszeres olimpiai ezüstérmes úszóról.

hirdetés

Güttler Károly ötévesen ismerkedett meg a sportággal, akkoriban már versenyző nővére után a családban másodikként. Hamar felfedezték, hogy ő is tehetséges, így aztán ottragadt az uszodában. A Margitszigeten 1987-ig több edzőnél úszott, onnan került a Spartacusba, Turi Györgyhöz. A strasbourgi Európa-bajnokság volt az első felnőtt világversenye, ahol 19 évesen negyedik lett 100 m mellen. A második már a szöuli olimpia '88-ban, ahol 100 méteres mellúszásban a brit Adrian Moorhouse mögött ezüstérmes lett, egy századdal lemaradva. Atlantában 200 méteren lett második, akkor Rózsa Norbert mögött. Rózsa előzte meg 1994-ben, a római vb-n is, 100 méteren. Csalódottságot egyik ezüstje miatt sem érez, pályafutására büszke is lehet, hisz tizenhárom dobogós helyezése van felnőtt világversenyekről.

Volna...

„A mai napig nagyon büszke vagyok az első olimpiai ezüstéremre, persze sok minden másként alakulhatott volna, ha nincs az az egy század. De felemelő volt az, amikor Rózsa Norberttel állhattunk a dobogó két felső fokán. Furcsa, kinek mit jelent egy század, gondoljunk csak a riói olimpiára, ahol hármas holtverseny alakult ki 100 pillangón Cseh László, Michael Phelps és Chad Le Clos között. Mindig azt néztem, mit nyertem, és nem azt, mit vesztettem. A pályafutásom kerek egész” – fogalmazott Güttler Károly, akiről talán kevésbé ismert, hogy az 1993-es Eb 100 méteres mellúszó előfutamában világcsúcsot úszott (1:00,93), mielőtt a döntőben aranyérmet szerzett volna. Ebben az évben a világ legjobb úszójának is választották. Kívülről nézve szerencsétlenség, hogy csak épp világbajnoki és olimpiai aranyérmet nem szerzett.

Első visszavonulása tehát 2003-ban történt, utána volt utánpótlás-kapitány és edző a Kőbánya SC-nél, úszóberkeken belül pedig esélyesnek tartják arra, hogy a Testnevelési Egyetemen a szövetségi kapitánnyá vált Sós Csaba helyét átvegye. Ennél azonban most közvetlenebb céljai vannak.

A cél: 29,04

„Az az igazság, hogy szeretném keretbe foglalni a pályafutásomat, és itt Budapesten lezárni, az 50 méteres mellúszásban. Jósolni és latolgatni sem szeretnék, de mivel mindig is maximalista voltam, méltó módon szeretném befejezni az úszást, és megmutatni, mire vagyok képes. A tervem a győzelem, a kitűzött cél pedig 29,04 másodperc. Úgy érzem, ez teljesíthető, s bár sosem mondom ki előre, a világcsúcs elérése a cél. Ahogyan Turi Gyurival kalkuláltunk, a formámat tekintve ez teljesíthető a 45-49 évesek korosztályában. Fogadtunk egymással, amit nagyon nem szeretnék elveszíteni” – ismertette terveit Güttler Károly.

A Kőbánya SC a hazai úszósport egyik fellegvára, nem hiába díszíti a Kőér utcai uszoda falát Güttler Károly, Kovács Ágnes, Egerszegi Krisztina, Risztov Éva és Cseh László arcképe, 20 világbajnoki és 18 olimpiai érem históriája – a jelent a nyári felnőtt viadalon a klubból Késely Ajna, Pulai Bence, Telegdy Ádám és Horváth Dávid képviselheti.

hirdetés

„Én még nem láttam a Dagály Úszóarénát, de Turi Gyuri már járt ott, és azt mesélte, fantasztikus, ami ott van. A világbajnokságok hangulata mindig elképesztő, ez egy hazai versenyzőt még jobban motiválhat. Itt lesz a világelit, és ezt egyszerűen nem hagyhatom ki. Az edzősködés mellett szeretném hazai közönség előtt lezárni a pályafutásomat, és újra átélni azt, amit korábban, a közönség feltétlen szeretetét és persze a győzelem ízét. A mi korosztályunknak nem adatott meg, hogy egy világversenyen Budapesten ússzunk, most itt a lehetőség” – beszélt lelkesen a masters világbajnokságról Güttler Károly.