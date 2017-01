Gyárfás érdekes dolgokra emlékszik Bienerthről

Összevissza beszélő elnököt választhatnak a Magyar Úszó Szövetség élére, aki mindig azt mondja, amit egyesek hallani akarnak. Gyárfás Tamás nem hallgatta el véleményét.

Vélhetően utolsó úszóelnöki interjúját adta a Hvg.hu portálnak Gyárfás Tamás. A vasárnapi közgyűléssel egy csaknem huszonnégy éves korszakot lezáró Gyárfást bántja, ahogy a legesélyesebbnek tartott elnökjelölt, Bienerth Gusztáv beszélt róla, csalódott benne, és nem is tartja megfelelőnek a MÚSZ vezetésére. Elmondta azt is, miként adta el a Nap TV-székházat Mészáros Lőrincnek, és arról is beszélt, hogyan nyerte el a rá korábban még haragudó Fidesz jóindulatát.

hirdetés

Lássuk akkor kicsit részletesebben!

Mészáros Lőrinc-biznisz

Gyárfás Tamás lemondása után találkozott először Mészáros Lőrinccel, akivel „rövid alkut követően” gyorsan megállapodott az Angol utcai, egykori Nap TV-székháznak otthont adó ingatlan adásvételéről. Ide költözik majd a felcsúti polgármester által korábban megvásárolt Echo TV. Azt ugyanakkor nem gondolja, hogy az Orbán Viktorhoz ezer szállal kötődő Mészáros ezzel a bevásárlásával próbálná „kárpótolni” Gyárfást az elveszített úszóelnöki székért, az ugyanis mindentől függetlenül továbbra is fáj neki.

Katinka-ügy és politika

Azzal kapcsolatban Gyárfás nem fogalmazott egyértelműen, hogy szerinte volt-e politikai támogatás Hosszú Katinka támadásai mögött, azonban azt tréfálkozva megjegyezte: úszni biztosan hátszél nélkül úszik. Határozottan állítja, önként mondott le, és a végén jó néhány támadást már nem tudott lenyelni, ezek közt említette a Water Willy-ügyet, amihez a szövetségnek szerinte semmi köze nem volt – a 2017-es budapesti úszó-vb kabalafigurájának neve váltott ki botrányt a nyilvánosságban. Utólag úgy gondolja, fel kellett volna lépnie a médiában megjelent hamis vádaskodásokkal szemben. Megtévesztette az is, hogy úgy érezte, bírja a kormány támogatását, olyannyira, mint talán csak Csányi Sándor MLSZ-elnök.

Emlékei közt felidézi, hogy a Fidesszel egészen addig volt „egészséges kapcsolata”, amíg Schmitt Pállal szemben alul nem maradt a MOB-elnöki pozícióért folytatott 2006-os küzdelemben. Orbán Viktor bizalmát szerinte 2013-ban szerezte vissza, amikor vázolta a kormányfőnek egy vizes vb budapesti megpályázhatóságát, innentől az úszás és Gyárfás is megkapott Orbántól minden támogatást. Úgy gondolja, már csak azért is hiba volt őt félreállítani, mert a magyar sportvezetők közül leginkább őt ismerik a Nemzetközi Úszószövetségben.

Bienerth, aki összevissza beszél, csak vele nem

Furcsa fordulatként elmondta, Bienerth Gusztáv felbukkanásától kezdve támogatni tudta őt, viszont volt egy nyilatkozata a turisztikai kormánybiztosnak, amely miatt Gyárfás megorrolt rá: Bienerth úgy fogalmazott, hogy Gyárfásnak nincs helye a magyar úszósportban. Számára ugyanis abszurd, hogy a nemzetközi úszóéletben úgy kellene tevékenykednie, hogy itthon szinte nem is létezik. Azt sem vette jó néven, hogy Bienerth nem áll vele szóba. A kormánybiztos egyébként szerinte rendszeresen érthetetlen dolgokat mond, például amikor arról beszélt, hogy az úszásban válság van – kevéssel a novemberi MOB-meghallgatás után, amikor még dicsőítették a sportág helyzetét és eredményességét. Egy képet használva elmesélte, ő vízilabdázott régen: kiemelkedni a vízből úgy lehet, ha az ember önerőt használ, illetve ha megfogja a másik gatyáját, és abba kapaszkodva kerül feljebb. Bienerth szerinte szavaival egyszerűen csak Hosszú Katinkának akar megfelelni, miközben olyanokat is mond, hogy „nincsenek ismeretei” a Gyárfás–Hosszú-konfliktus részleteiről, erről ugyanis az egész országnak vannak.

És a „csúcsérv” Bienerthtel szemben: a korábbi magyar–horvát labdarúgó-Eb-pályázatban még együtt dolgoztak, ám a kudarchoz éppen Bienerth munkája vezetett, aki az MLSZ nemzetközi vonalának vezetőjeként nem tudta megnyerni a döntéshozókat – ismert, Gyárfás vezette a pályázóbizottságot az MLSZ megbízásából. Emlékei szerint egyébként még a 2016-os nyári olimpia helyszínén is barátilag beszélgettek, ezért nehéz felfognia Bienerth „pálfordulását”.

Vasárnap elnökválasztás jön

Gyárfás Tamás nem szavaz a január 8-ai rendkívüli elnökválasztáson, de fontosnak tartja, hogy elhivatott ember álljon a Magyar Úszó Szövetség élén. Elmondása szerint Bienerth két ellenjelöltje, Hornyák Viktor és Tóth István is megkereste őt, kikérve a véleményét a helyzetről, noha előbbivel még perben is áll. Leszögezi: vasárnap az kell a jelöltlistára kerüléshez, hogy a szavazásra jogosultak fele támogassa valakinek a jelöltségét.

Sportolóuralom

Visszatérve a Katinka-ügyre, a távozó elnök úgy látja, hogy „a játékosuralom a sport legnagyobb ellensége”, ezért nagyon rossz a mostani fejlemények üzenete. Elképzelhetetlennek tartja, hogy Michael Phelps például ugyanúgy tépjen szét egy támogatói szerződést, mint Hosszú Katinka. A sportolók tiltakozásából a konkrétumokat továbbra is hiányolja, és továbbra is helyesnek tartja, hogy nem ajánlott fel akkor és ott ötmillió forintot az Iron Ladynek a vizes vb reklámfilmjében való szereplésért. A helyzet szükségszerűségének tartja, hogy egyiküknek mennie kellett.

hirdetés