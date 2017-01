Ha a magyar lelemény nem volna…

Hogy megértsük Hosszú Katinka újabb forradalmának hátterét, vagyis hogy miért forgatják naponta négyszer a Tüske-uszoda köteleit, kicsit vissza kell mennünk az időben. A Komjádi uszoda renoválása miatt a szövetség lehetővé tette a válogatottaknak, hogy az újonnan megnyílt Tüskét használják. Ezzel többen éltek, még úgy is, hogy a hatalmasra nőtt medenceigény miatt két hónapja gyors kompromisszum eredményeként 90 fokkal elforgatták a köteleket, húsz 25 méteres pályát csinálva a tíz 50 méteresből. Ugyanakkor az Iron Lady egészen az év végéig kitartott a majd összeomló Komjádi mellett. Január 2-án a Tüskébe indult edzeni, s ekkor szembesült a helyzettel. Azonnal Szabó Tünde sportért felelős államtitkárhoz fordult a neki járó 50-es pályáért, aki intézkedett, s Katinkának egy újbóli egyezség révén teljesült a kívánsága, kétszeresen is, ugyanis Dudás Dániellel edzésen versenyt is modelleznie kell. A változtatás miatt viszont újra kellett varrni 200 gyermek és számos válogatott úszót foglalkoztató klub – például az UTE, az MTK vagy az Eger – alig két hónapos kabátját. Katinka mellett persze más is kereste a megoldást.

hirdetés

– Miután két hónappal ezelőtt megállapodtak az érintett klubok, felkerestük a hódmezővásárhelyi uszodát, mehetnénk-e oda két hétre januárban – magyarázta lapunknak Virth Balázs, Kapás Boglárka edzője, aki tanítványával jövő hétfőn már megy is az Alföldre. Amint onnan megjöttek, máris repülnek három hétre Amerikába, ám utána reményeik szerint már tárt kapukkal várja őket a Dagály. – Úgy tudjuk, márciusban megnyitják az úszók előtt a vb-létesítményt, erre készülünk – kalkulál Virth.

Visszatérve Hosszú Katinkához: stábjától a 24.hu-n megjelent cikkhez lapunk azt a kiegészítést kapta, hogy Hosszú nem most és nem minden előzmény nélkül fordult a kormányzathoz: már amikor a tél beálltakor világossá vált, hogy a dél-budai létesítmény túltelítődik, szólt Szabónak, és várta, hogy a szövetség mint az úszók érdekvédelmi szervezete tegyen valamit – hiába. Ezért lépett másodszorra is január 2-án.

Hogy eddig miért volt megfelelő a 25-ös medence, most pedig hirtelen miért nem? Virth szerint a decemberi rövid pályás vb-t megelőző időszakban épp 25-ös kellett, most viszont indul a nagymedencés szezon, ráadásul az alapozó időszakban 50-esben ússzák a sportolók a könyörtelen távolságokat. Azt is megemlíti, hogy Katinka legújabb küzdelmének, az új „tüskés” megoldásnak Kapás momentán a haszonélvezője.

hirdetés

– A nap folyamán, amikor a gyerekek úsznak, 25-ös a medence, de amikor jönnek a nagyok, reggel 8–10, valamint délután 5–7 óra között áthúzzák a köteleket úgy, hogy 50 méteres legyen. Ilyenkor Bogi egyszerre edz Katinkával – vázolja Virth, aki szerint egy ilyen variálás természetes az uszodáknak; a Komjádiban is volt hasonló a vízilabdázók mellett. A Dagály nyitásáig tehát maradnak az okos megoldások Kapáson túl még például a Gyurta fivéreknek, Dánielnek és Gergelynek, valamint Kozma Dominiknak is. Utóbbinak Hosszú segít: egyik saját pályájából ajánl fel neki.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 06.