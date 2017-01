Szerdán délután Szaúd-Arábiát végre felszabadult játékkal verte meg a magyar válogatott a franciaországi vb-n. Ez látszott ugyan a védekezésen, de szerencsére a támadásokon is (37-24).

hirdetés

Pedig korábban a kerettagságon is gondolkodó Császár Gábor szerint csak veszítenivalója volt a magyar csapatnak, amely a továbbjutásért, lehetőleg a csoportharmadik helyért hajt, míg a szaúdiak biztos kiesők. Császár az nso helyszíni tudósítójának elmondta:

„Határozottabb, élvezetesebb kézilabdát játszottunk, és ez részemről is így volt.

Mindenki tudta, hogy csak veszíthetünk ezzel a meccsel, mert győztesen kellett lehoznunk.

Személy szerint nekem nagyon kellett, hogy jó érzéssel jöhessek le a pályáról, mert itt vagyunk a csoportkör finisében, az utolsó körben már a pozícióért fog menni a harc.”

A meccs előtt beszélt a feleségével és a csapattal kint tartózkodó Csernus Imre pszichiáterrel. Ezek a beszélgetések, majd a meccs meghozták a pozitív változást, végre magabiztosabb lett, így száll majd harcba pénteken 20.45-től a fehéroroszok ellen.

A fehéroroszok is továbbjuthatnak még, és a mieink is kieshetnek még, így annak a meccsnek is óriási tétje lesz. Azok után, hogy ők kikaptak Chilétől, a mieink pedig megverték őket, természetesen Magyarország az esélyes és lépéselőnyben van. A magyar keret is jóval ütősebb, de mint Császár mondta:

Nagyon kemény meccsre számítok, mert ha valaki az életéért küzd, bármire képes lehet.

hirdetés