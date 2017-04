Hais Dorottya: Félni, aztán legyőzni a félelmet

A Margitszigeten járva az ember el sem tudja képzelni, a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda mostani, szétvert, vagyis a nyári vizes-vb-re majd újjávarázsolandó állapotában is milyen takaros műugrómedence üzemel a főépület mögött. Több más műugróklub mellett a Honvéd vizes utánpótlásbázisának lurkói is itt „ugrálnak”. A kifejezés nem saját találmány, a műugrópalánták legnépszerűbbike, és edzője szerint legügyesebbike, Hais Dorottya használta saját edzéseinek leírására, amiből van bőven: heti hétszer van jelenése a Hajós hátsó kockamedencéjében. A hazai filmvilágban csak egy kicsit is tájékozottaknak nem ismeretlen Dorottya neve, ugyanis ő az Oscar-díjas Mindenki című rövidfilm egyik főszereplője, a „forradalmár” Liza, aki akárcsak a vásznon, a vízben is a legjobb akar lenni, és ezért mindent meg is tesz, képességeihez mérten. Kevesebb mint másfél éve járt itt először érdeklődő kislányként, de pár hónap elteltével már ötszörös országos bajnoknak mondhatta magát, idősebb, tapasztaltabb műugrókat is legyőzve!

Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

– Kicsi koromtól kezdve ritmikus gimnasztikáztam és úsztam, majd szertornára váltottam. Aztán próbáltam ki a műugrást, és azonnal beleszerettem – vág a közepébe szinte kérdés nélkül az interjúk területén az utóbbi hetekben a film miatt óriási rutint szerzett 13 éves sportoló, egyetlen szót sem vesztegetve arra a szomorú tényre, hogy tulajdonképpen egy bokatörés vezette ki a torna világából. – Abba szerettem bele, hogy nem olyan unalmas, mint az úszás, amit azért szintén szeretek. Az egekben van az adrenalin! Félni, aztán legyőzni a félelmet – lelkendezik igen nagy meggyőződéssel. Hogy miért nem inkább például motorozni kezdett, ha már igazán veszélyes dologra vágyott, arra is logikus választ ad: az úszás és a szertorna keverékét kereste. – Képben volt még a szinkronúszás is, de az nem eléggé veszélyes…

Rátermettsége, karakánsága edzőjét is lenyűgözi. A medenceparton szigorú, de a tanítványával a hangot azért remekül megtaláló korábbi olimpikon, Cserba Brigitta 24 éve foglalkozik a sportágba érkező palántákkal, de ilyennel, mint Dorka, még eggyel sem találkozott, pedig jelenleg is több tucat tanítványa van.

Cserba Brigitta 24 éves edzői pályafutása alatt nem találkozott ilyen tehetséggel, mint Hais Dorottya Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

– Olyan sportmúltja volt, olyan alkata, annyira ügyes és tehetséges, hogy nagyon gyorsan tudtam vele haladni, így el tudott indulni az országos bajnokságon, és a 14 évesek között is nyert 12 évesen. Ő egy ilyen tehetség. Amikor először lehozták hozzám, az első talpas ugrásból kiderült minden. Az ő testtartását más gyerekeknek évekig kell tanítanom. És meglepően tudatos a korához képest, könnyű vele dolgozni, de ez nagy felelősség is.

Hogy milyen gyermek szüleinek érdemes levinni a legalább 9 éves, lelkes csemetét Dorka „mellé”, Cserba Brigitta így írja le: – Hosszú semmiképp se legyen, aki magas, kevesebb helye van az ugrásra. A bátorság alapvető, 3 méterről kell merni leugrani. Aztán jön a többi összetevő: fejben is kész kell lenni erre, és a szülői háttér is fontos. Ritka, hogy minden így összejön.

Elmondják, megcsinálom

Dorka megdöbbentő természetességgel beszél arról, hogyan tanul meg egy-egy bonyolult ugrást.

– Az edzőm azt mondja, hogy csináljam meg, és akkor megpróbálom. Nincs előkészület, hanem próbálkozom, és vagy sikerül, vagy nem. Dupla szaltó után például úgy tanulom meg a két és felet, hogy az edző jelzi, meddig tartsam a levegőben a pozíciómat, és amikor szól, akkor nyitok egyenesre. Mindennek megvan a maga pillanata. Elmutogatják, én meg megcsinálom.

Az Oscar-díj zavarta az Eb-kvalifikációt

Dorkát egy hétvégi versenye előtt zavartuk meg a szigeten, amely az ifjúsági Európa-bajnokságra egy pontszerző viadal, ott akár arra is módja van, hogy szintet ugorjon. Cserba Brigitta szerint van rá esélye, de semmi sem biztos. Merthogy:

– Januárban már nagyon közel volt ahhoz, hogy kvalifikálja magát, ráadásul formán kívül. Most az Oscar-díj átadása három hetet elvett a felkészüléséből, és még mindig csak most „szedem össze”. Azért bizakodó vagyok, versenyeken elő tud húzni olyat, amivel engem is teljesen meglep. De nyolc különböző ugrással készült, ez nyolc hibalehetőség is.

Cikkünk elkészülte után pedig Belgrádból értesültünk róla: Hais Dorottya készülhet a nyári ifjúsági műugró-Európa-bajnokságra!

Kizárni a külvilágot

Akkor sem lett volna semmi veszve, ha a Belgrád „rakpart” nem az Eb felé vezet, hisz volt még később is esélye kijutni, ráadásul még csak most nyáron lesz 14 éves, az első komoly világversenyére készülhet a hazai bravúros tarolás után. Dorka egyébként is helyén kezeli, ha nem nyer, Belgrádban például 9 ország versenyzői között fog elbújni: nem igazán szereti látni a vetélytársakat. Mint mondja, ilyenkor mindent kizár a fejéből. Edzője is tanúsítja ezt, aki szerint Dorka pontosan tudja, hogy nem kell minden versenyt megnyernie, még akkor sem, ha már most olimpiai bajnoki címről álmodik…

Hais Dorottya Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Megpróbáltuk Hais Dorottyát kifaggatni arról, hogy számos terve – színészet, sebészkedés, műugrás, műsorvezetés – között milyen sorrendet állít fel „főállású” általános iskolásként, de ki kell, hogy ábrándítson minket.

– Nem tudom, mikor kell valamit abbahagynom, persze nem szeretnék két szék között a pad alá esni. De mindent szeretek, amit csinálok, és ami jól megy, azt nem szeretném abbahagyni.

Mivel a Mindenkivel lett országosan is ismert és népszerű, adja magát a kérdés: mit hoz a jövő a vásznon?

– Újabb filmfelkérés még nincs, először meg kéne íródnia a filmnek, amire aztán castingolnak – magyarázza el a sorrendet a kíváncsiskodó riporternek. Jelenleg egyébként még mindig tart az interjúk és a fotózások időszaka neki, ami viszont egyáltalán nem terhes számára, még akkor sem, ha Los Angelesből hazatérve tömegével támadták le az újságírók, és egy-egy március eleji nap végén leckeírás nélkül dőlt be az ágyba.

Koravén felnőtt?

Ha valaki amiatt aggódna, hogy Dorkából koravén felnőtt lesz, most megnyugodhat, ugyanis bár valóban hihetetlenül öntudatos, azért megtalálja a módját találkozni a vele egyidős barátokkal.

– Szombaton egy edzésem van, a vasárnap meg szabad, ez elég. És ott van a telefon is… Általában az én barátaim a sportból jönnek, úszók és vízilabdázók, akik szintén akkor érnek rá, amikor én, az osztálytársaim pedig ott vannak mindennap az iskolában. Néha tanítás után belefér egy-egy félórás „mekizés”, de emiatt nem lógom el az edzést.

Apropó, táplálkozás! Már ebben az életkorban sem szabad bármit enni, a sok csokitól kifejezetten tiltják Hais Dorottyát, mert, mint az edző mondja, most alakul ki a felnőttkori testalkat. – Figyelni kell, hogy mit és mennyit eszik és milyen szárazedzést csinálunk. Napról napra változik a súlypontja, a testtömege és a magassága is.

Fiúk: voltak, vannak…

A két évvel ezelőtt készült film óta valóban megváltozott Dorkát a fiúk közeledése sem izgatja túlságosan, ennyivel elintézi: „Eddig is voltak, most is vannak”. Cserba Brigitta néhány méterrel arrébb állva, a többi gyerek edzését irányítva azért erre a mondatra hátrafordul, és viccesen megjegyzi: – Erről talán engem kellett volna megkérdezni!

Igaz is, a műugrómedence környékén feltűnő kisebbségben vannak a fiúk, aminek az edző szerint egyszerű az oka: a lányok sokkal bátrabbak.

Három olimpia benne lehet

Hogy sportvonalon meddig juthat Dorka, Cserba Brigitta sem tudja megmondani, de abban szüleivel egyetértésben biztos, hogy nem lesz magántanuló, a délutánonkénti kétórás és a heti két reggeli egyórás edzés szerinte bele kell, hogy férjen. Ha pedig a lehetséges olimpiai szereplés kerül szóba, nem tartja lehetetlennek, hogy tanítványa a jelenlegi fejlődés mellett akár három ötkarikás játékokra is kijusson. Mindenki örülne ennek – Hais Dorottyának már így is sokat köszönhet a sportág, az edzésen is minden gyerek az ő társaságát keresi. Ő a bizalmat teljesítménnyel hálálja meg.