Harrison Ford tesztelte a Tour de Hongrie egy szakaszát

Sárfalvi Péter újsütetű sportállamtitkár-helyettes édesapja emléke miatt személyes ügynek tartja a magyar körversenyt. A nyár derekán rendezendő, hatnapos sportesemény is segítheti vagy hátráltathatja a 2024-es olimpia helyszínéről szóló szeptemberi NOB-döntést.

Semmi kétség, hazánk minden nemzetközi sporteseménye kiemelt figyelmet kap a 2024-es nyári olimpiáról szóló NOB-helyszíndöntésig hátra lévő kilenc hónapban, így az sem mindegy, milyen lesz az idén június 27-e és július 2-a között zajló Tour de Hongrie kerékpáros körverseny. A tavalyi évben 32 ország 96 versenyzője érkezett a 6 napon át, 740 kilométer hosszan zajló bringás csúcseseményre, a szervezők pedig bíznak abban, hogy a 2017-es, szintén 6 napos viadalon nem csak a versenytáv nő majd – előreláthatólag 10 kilométerrel.

hirdetés

Az először 1925-ben megrendezett verseny többször meghalt már, de 2001-ben Eisenkrammer Károly – úgy tűnik – végérvényesen feltámasztotta. Bár több olyan viadal volt, amelyben egy családi ház árának megfelelő pénzt veszített főszervezőként, a kormány sport iránti elköteleződése elérte ezt a kiírást is, és 2022-ig minden anyagi feltétele biztosítva van a Tour de Hongrie-nak.

Egy bringaverseny kép Magyarországról

„A kerékpározás reneszánszát látjuk mindenütt a világon, hihetetlen ütemben terjed a biciklis közlekedés. Németországban néhány esztendeje még csak 4 ezer pedeleket adtak el, a tavalyi évben ez a szám 600 ezer volt” – kezdte kicsit messzebbről Révész Máriusz kerékpárügyi kormánybiztos kicsit messzebbről a Tour útvonal-ismertetőjén. Mint elmondta, nem is feltétlenül a kerékpársport miatt érdemes nemzetközi színvonalú biciklis versenyt rendeznie hazánknak. A nagy európai körversenyek nézettségével csak a focimeccseké vetekszik, már a horvátok is tudnának erről mesélni – utalt arra, hogy az Eurosport ma már délnyugati szomszédunk körversenyével is foglalkozik, nem titkolt cél, hogy a magyar Tour is befurakodjon a legnézettebb sportcsatorna programjába. Ehhez persze fel kell minősíttetni a versenyt, amire idén ugyan még nincs mód, de a 2018-as Tour már minden valószínűség szerint kivívhatja az Eurosport érdeklődését, napi összefoglalók formájában. Ez nem jelentene kevesebbet, mint hogy a világ minden táján magyar városok nevezetességeivel ismerkedhetnének a tévénézők.

A Tour de Hongrie kerékpáros körverseny ötödik, befejező szakaszának élmezőnye Budapesten, a Lánchídon 2015. augusztus 9-én Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Elhitetni a világgal és magunkkal is - A magyar turizmus a bruttó hazai össztermék tíz százalékát adja jelenleg, ezt a számot növelni szeretnénk. A mennyiségi turizmus mellett azonban szeretnénk a minőségire is koncentrálni, ami azt jelenti, hogy azok a külföldiek, akik ma még csak két-három napot töltenek Magyarországon, akár négy-öt napra is idejöjjenek. Büszkén állunk a verseny mellé, és az is célunk, hogy mi, magyarok is minél jobban megismerhessük a hazai tájakat. A 2024-es olimpiai helyszínről szóló őszi döntésig el kell hitetnünk a világgal, hogy jók vagyunk. (Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Ügynökség fejlesztési vezérigazgató-helyettese)

A Tour de Hongrie motorja, Eisenkrammer Károly hálás azoknak a városoknak, amelyek a sokadik újrakezdéskor, 2015-ben a verseny mellé álltak, így hiába viaskodott négy város is a bevezető (prológ) szakasz vendéglátásával, Szombathelyé a lehetőség, hogy megmutassa magát a rövid nyitónapon. (Érdekesség, hogy 1925-ben Budapestről éppen Szombathelyre futott be az első Tour első szakasza, és itt alakult meg annak idején a honi kerékpáros-szövetség.) Az idei „igazi” első szakasz a keszthelyi Festetics-kastély kertjéből rajtol majd, és Zalaegerszegre érkezik, ahol a város idén ünnepli első írásos említésének 770. évfordulóját. Másnap reggel Velencéről rajtolnak a kerékpározók, és a Balaton fővárosába, Siófokra érnek – 1962-ben ez volt a Tour starthelyszíne –, várhatóan egy látványos, tóparti szakasz is a verseny része lesz; már ha ezt lenyomják a strandszezon haszonélvezőinek torkán… Ennek a szakasznak is van egy pikantériája: ismert, a filmforgatás okán hazánkban manapság sűrűn megforduló Harrison Ford épp azon a velencei-tó-parti szakaszon kerékpározott egy alkalommal, ahol a verseny bizonyára folyni fog.

Birkatempó

A negyedik versenynapon Paksról startol a mezőny, és a riói olimpiának négy sportolót is adó Ceglédig jut majd, a tavalyi első szakasz rajthelyére, a Kossuth-szobor lábához. Ezen a szakaszon nyert tavaly – sporttörténeti kuriózumként – először részhajrát egy afrikai sportoló. Innen kocsikkal szállítják át a bringásokat Karcagra az utolsó előtti napra, ahol birkafőző fesztiválba csöppen majd a nép, a Tour történetében immár negyedik alkalommal. A kisváros polgármestere az útvonal-ismertetés alkalmával egyébként fel is ajánlotta Eisenkrammernak, hogy ha még egyszer elvész egy háznyi pénze a verseny miatt, a településen otthonra találhat. A viadal e „birkanehéz” szakasza egyébként Miskolcon ér véget, a festői Lillafüred és a diósgyőri vár érintésével – a verseny megnyerésére esélyes Lovassy Krisztián szerint ekkor dől el a végső győztes kiléte, noha a leglátványosabb szakasz valószínűleg az utolsó lesz, Jászberényből Budapestre. Lovassytól lapunk egyébként megtudta, a prológon már eldől, ki az, aki biztosan nem szólhat bele a végjátékba, a második és a harmadik napon pedig a nagy versenyeken látható, öldöklő sprintbefutóra van kilátás.

Miért vagyunk gyengék?

Sokan ma még lesajnálóan legyintenek a magyar körversenyre – és részben igazuk is van. A magyar szurkolók szeretnének végre magyar versenyzők nemzetközi sikereinek örülni a kerékpársportban is. Ehhez viszont ma még több dolog hiányzik: a Touron kívül több, színvonalas verseny év közben, illetve edzéslehetőség a legjobbjainknak, akik ma évente négy-öt hónapot külföldön kénytelenek készülni. Ezt orvosolandó a kormány felszólítja a vidéki városokat, hogy bocsássanak rendelkezésre olyan megüresedő csarnokokat, amelyekben legalább 160 méteres ovális fapályát lehet építeni. Óbudán, az egykori gázgyár területén 2021-re már biztosan épül egy velodrom, amely az áhított 2024-es olimpia pályakerékpáros versenyeinek adna otthont.

hirdetés

Bohács Roland, a Giant-Gyömrő versenyzője integet a GDHS Tour – Tour de Hongrie Gyömrő és Kazincbarcika közötti, 210,3 kilométeres szakaszának rajtja előtt Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Szombathely alpolgármesterétől, Koczka Tibortól egyébként úgy tudjuk, a mindennapos testnevelés keretei között egy általános iskolában kísérleti jelleggel, egy osztályban az egyik órát a kerékpározásnak szentelik. Ez is elengedhetetlen a kerékpáros kultúra hazai fejlődéséhez, csakúgy mint amit Sárfalvi Péter újsütetű sportállamtitkár-helyettes újságolt el: ma már nem húzza rá az autót a bringásokra az utcán. Ő egyébként a nemrég elhunyt, 2014-ben még szenior országos bajnok kerékpáros édesapja emléke előtt tisztelegve vesz részt a verseny ügyének előmozdításában.