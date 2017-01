Harsányi: Minden erőnkre szükségünk lesz

Harsányi Gergelyt, a magyar férfikézilabda-válogatott jobbszélsőjét kérdeztük a dánok elleni nem várt sikerről, és arról, mire számít a Norvégia elleni negyeddöntőben.

Az olimpiai bajnok Dánia vasárnapi legyőzését az előző hét szerényebb eredményei után sokan úgy élhették meg itthon, mint a semmiből jött sikert. Pedig a franciaországi világbajnokság csoportmeccsei alatt már láttunk arra utaló jeleket, hogy csapatunk nagyon is készült arra, hogy a dánok ágára kerül, inkább elkerülve a házigazda franciákat. A pénteki utolsó, fehéroroszok elleni csoportmeccsen nem tűnt úgy, hogy a rutinosabbak mindent kiadnának magukból, ha nem is tudatosan játszanak a vereségre.

A lapunknak nyilatkozó Harsányi Gergely, a korábbi csapatkapitány szavaiból viszont az derül ki, a játékosokat nagyon is bántotta a fehéroroszok elleni kudarc, ebből is merítettek erőt a sokkal nehezebb folytatásra.

„Nagyon el voltunk keseredve a csoportmeccsek után, dacosak lettünk,

nem akartuk elfogadni, hogy ami bennünk van, azt nem hozzuk ki magunkból – mondta a tatabányai jobbszélső. – Múlt héten legalábbis ez nem jött ki belőlünk, különösen az utolsó csoportmeccsen, a fehéroroszok ellen. Az előző heteket nézve is ellenmondás volt ez, hiszen azt éreztük, hogy a felkészülés jól sikerült a világbajnokság előtt. A világbajnokság elején a németek és a horvátok ellen jól is játszottunk, még ha ki is kaptunk. A fehéroroszok elleni vereség után viszont rosszul éreztük magunkat. Meg akartuk mutatni, hogy sokkal több van bennünk, és mindent beleadtunk.”

Amikor rákérdeztünk, tudatosan vagy tudat alatt bennük volt-e, hogy jobb a dánok ágára kerülni (így a keddi negyeddöntőben a vb-címvédő házigazda franciák helyett a norvégok következnek), egyértelmű nemleges válasz érkezett.

– Nem gondolkodtunk ennyire előre, hanem azt követtük, amiről otthon is beszéltünk, vagyis

lépésről lépésre akartunk haladni, mindig a következő meccsre figyelve csak

– folytatta a két olimpián (2004, 2012) is elődöntőt játszó balkezes játékos. – Nem azt számoltuk, hogy jó lesz nekünk mindjárt a nyolcaddöntőben az olimpiai bajnok dánok ellen játszanunk.

Mellénk álltak a házigazdák

Az albertville-i meccs egyik felemelő élménye a látványon túl (szinte végig vezetve 27-25 ide) az a szurkolás volt, amellyel a francia közönség Magyarországot segítette. Mit érzékeltek ebből a pályán?

– Nagyon megéreztük, hogy mellénk állnak a lelátóról, fantasztikus volt a közönség – folytatta Harsányi Gergely. – Jó néhány világversenyen jártam már, és átéltem, milyen eszméletlen élmény, amikor nagy magyar tábor buzdít minket, most is ott voltak a magyarok, de mellette egy másik nemzet is mellénk állt, talán a negyvenedik perctől.

Ahogy meghallottam a Hongrie, Hongrie rigmust, libabőrös lettem.

A kedden 17 órakor (Sport1) kezdődő Norvégia elleni negyeddöntő előtt játékosaink – a nyilatkozatok alapján – nem számítanak könnyebb csatára, mint a dánok ellen. Míg Dániát riói olimpiai győzelme alighanem jóllakottá tette, Norvégia lényegesen éhesebb a sikerre a férfi szakágban. Egy éve közel volt ahhoz, hogy az Európa-bajnokságon döntőt játsszon és kijusson a riói játékokra, végül azonban az Eb-éremről, majd az olimpiáról is lemaradt, sőt tavasszal a vb-selejtezőt is elbukta. Az eseményen végül szabadkártyával vehet részt, és éppúgy nem akar megállni az áttörést jelentő dobogóig, ahogy Magyarország sem.

– A norvég csapat nagyon erős, nem hiába jutott el idáig – mondta a Magyar Nemzetnek Harsányi Gergely a mai ellenfélről, amely Macedóniát még szombaton győzte le a nyolcaddöntőben. – Az elmúlt időszakban nagyon jó eredményeket értek el a norvégok, a játékosai gyorsak, fiatalabbak a dánoknál, így még futósabb meccsre számítunk, mint amilyen a nyolcaddöntő volt. Nagyon nehéz lesz a negyeddöntő, minden erőnkre szükségünk lesz.