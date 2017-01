Hatezres jégcsarnok épülhet a Kisstadion helyén

Ha elkészül, ez lenne Magyarország legnagyobb ilyen típusú arénája. Két edzőpályát, uszodát terveznek mellé.

Miképp a Jégkorongblog felidézi, a Magyar Közlönyben karácsony előtt jelent meg, hogy a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program részeként a Budapesti Olimpiai Központ területén nemzeti jégcsarnok épül majd valamikor 2017 és 2022 között.

A blog további részleteket is megtudott: ugyan arról még nincs pontos infó, mikor indul a bontás és az építés, az biztos, hogy a Kisstadion helyén épül fel az új aréna. Jelenleg az előkészítés zajlik, a csarnok valamikor 2019–2020-ban készülhet el. A létesítményt kifejezetten jégkorongozók és korcsolyázók számára építik, lesz benne egy 5-6 ezer néző befogadására alkalmas csarnok és két edzőpálya is. A gazdaságosabb energetikai megtérülés céljából elképzelhető, hogy az aréna mellé felhúznak egy uszodát is.

Minden bizonnyal több milliárd forintos beruházásról van szó, pontos összeg még nem látott napvilágot. Ugyanakkor jelen esetben biztosak lehetünk benne, hogy a csarnok sűrűn megtelne, ugyanis a magyar férfijégkorong-válogatott rendre csaknem táblás ház előtt lép jégre a Papp László Arénában rendezett mérkőzésein, ami közel 7 ezer embert jelent. A jégkorong idehaza az egyik leggyorsabban fejlődő sportág, néhány év leforgása alatt a válogatott kétszer is a legmagasabb osztályban szerepelt a világbajnokságon.