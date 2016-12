Hosszú Katinka a világ második legjobbja

A szokásoknak megfelelően a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) tagjai év végén voksoltak többek között arról, hogy mely csapat, mely férfi és mely női sportoló volt 2016 legjobbja. 110 ország 382 újságírója szavazhatott szerda éjfélig. Minket, magyarokat elsősorban a női szekció végeredménye izgatott, hiszen a jelöltek között volt Hosszú Katinka.

Csütörtökön kora délutánra összesítették a voksokat, melyek alapján Biles Simon nyert, 52 szavazattal megelőzve Hosszú Katinkát. A harmadik helyen Serena Williams végzett. Az amerikai tornász elképesztő teljesítményt nyújtott Rióban, négy egyéni aranyat és egy csapatbronzot gyűjtött, ezzel maga mögé utasította a három aranyat és egy ezüstöt szerző Hosszút.

A férfiaknál Usain Bolt lett az első, aki Peking és London után Rióban is tarolt, a 100, a 200 méteres síkfutást is megnyerte, és a 4x100-as váltó tagjaként is aranyat akasztottak a nyakába. A második helyre odaért a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps, a harmadikra pedig az idén Eb-t és Bajnokok Ligáját nyerő Cristiano Ronaldo.

A legjobb klubok közti versengést a Leicester City nyerte, mely úgy lett bajnok Angliában, hogy arra még a legmegátalkodottabb fogadók sem tettek volna egy garast sem.