Hosszú Katinkáék szerződés nélkül edzenek a vb-uszodában

„A Duna Aréna használata az Iron Aquatics úszóklub számára azonos feltételekkel és megegyezés alapján biztosított, mint Darnyi Tamás úszóiskolájának, illetve az úszókomplexumban edző egyéb sportegyesületeknek a vízilabda, illetve a szinkronúszás berkeiből” - olvasható a Népszava interjújában, amelyben Hosszú Katinka írásban válaszolt a lap kérdéseire.

Portálunk is kereste korábban ez ügyben Hosszúékat, akik sajtósától akkor annyit tudtunk meg, nem tiszta, hogy a nemzeti Sportközpontok vagy a vizes vb-t szervező kft-e az aréna üzemeltetője, de valamelyikük válaszolhat arra a kérdésre, mennyiért bérli az Iron Aquatics a vízfelületet. Utóbbi, vagyis a Bp201 Nkft. kérdésünkre írt válaszában a következőt írta: „a Duna Aréna üzemeltetője határozatlan ideig a Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft; a vízfelületek elosztásának feladata a Nemzeti Sportközpontokhoz (NSK) tartozik. A Bp2017 Nkft. közleményben kiadott reklámszerződésén felül egyéb szerződést nem kötött sem Hosszú Katinkával, sem klubjával az Iron Aquatics-szel.” A sportközpontok válaszát azóta is hiába vártuk, de Hosszú népszavás interjúja után most már felesleges is várni rá.

Ismeretes, a hónap elején úgy tűnt, Darnyiék vízfelület nélkül maradnak. A mostani interjúban az olvasható, hogy az Iron Aquatics mellett a Learn To Swim úszásoktatás magasabb létszámú csoportjai és a magyar válogatott tagjai is használják a Duna Aréna 50 méteres bemelegítő medencéjét. Darnyi Tamás úszóklubja a szinkronúszó medence mellett egy mobil medencével, illetve egy 25 méteres medencével, illetve egy tanmedencével rendelkezik.

A háromszoros olimpiai bajnok úszónő a vb-promóció összegének kérdését is tisztázta: „A budapesti vizes vb népszerűsítésében kizárólag én veszek részt 25 millió forint ellenében. Shane Tusup nem szerepel a szerződésben, sem a Duna Aréna kizárólagos használati joga.”

A július végi világbajnokság kapcsán így fogalmazott: „Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem rak majd plusz felelősséget ránk, úszókra a hazai rendezésű világverseny.”