„Hülyék az emberek” – kenyér és cirkusz az olimpia körül

Óránként száz ember – csütörtökön kora délután a Nyugati téri aluljáróban nagyjából ennyien írták alá azt az aláírásgyűjtő ívet, amellyel a most zászlót bontó Momentum Mozgalom lépne fel a 2024-es olimpia budapesti megrendezése ellen. A rajt nagy lendületet hozott, voltak olyan időszakok, amikor a szervezet standjánál nagyobb sorok álltak, mint a BKV jegypénztáránál. Ilyet azért ritkán láthatnak a fővárosiak.

hirdetés

– Miért ne legyen olimpia? Magának már nem kell, de a fiatalokra nem gondol? – kérdezte egy kék sapkás, zömök férfi a mellette álló nyugdíjastól.

„Hülyék az emberek, hogy aláírják, kellenek a fejlesztések Budapesten”

– mondta a pult mellett frissen kialakult vitában, mire a megszólított vékony férfitól érkezett is a válasz, hogy azért ne rendezzünk olimpiát, mert azt úgyis szétlopnák, és inkább kenyér legyen. Erre a megjegyzésére közölték vele, ha kenyeret akar, menjen be a pékségbe, ott vehet.

A vitában gyorsan előkerült a tojás, a baromfi, a magas áfa, és egy pillanat múlva már arról folyt a vita, hogy vajon Gyurcsány Ferenc vagy Pintér Sándor a gazdagabb.

– Adok százezer forintot, most leveszem a bankkártyámról, ha tudják, mit írnak alá – kötött volna fogadást a sorban állókkal egy Ádám néven bemutatkozó, középkorú, borostás férfi. Szerinte jó lenne megrendezni az olimpiát itt, hiszen nagy fejlesztések indulhatnak el akár uniós pénzből; a sportra pedig – érvelt tovább – mindig jó költeni. Egy közelben álló hölgy viszont gyorsan közbevágott, mondván, ő 38 évet dolgozott az egészségügyben, és most 88 ezer forint a nyugdíja, úgyhogy lenne mire költeni azokat az ezermilliárdokat, amelyek az olimpiára mennek el. „Ezt a pénzt most odaadjuk Orbán álmára?” – tette fel a kérdést, majd azzal folytatta, hogy amikor a betegek hozzátartozóinak kell a kórházba kötszert vinni, a fiatalokat meg a nagy hidegben hősugárzóval küldik iskolába a szüleik, akkor semmi szükség újabb stadionokra. Ez nem politikai, hanem gazdasági és szociális ügy, és a kérdés az, hogy egy tízmilliós ország megengedheti-e ezt. És hiába csak fővárosi a népszavazás, mindenkinek fizetnie kell – kerültek elő az újabb érvek.

„Ezt a pénzt most odaadjuk Orbán álmára?” Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet

A standoknál megállók többsége – érthető módon – az olimpia ellen volt, ezt csak tovább erősítették az olyan üzenetek, mint amilyen az Együtt standján szerepelt:

„Olimpia helyett orvosokat a kórházakba!”

– Miért írta alá az ívet? – kérdeztünk a pultnál egy fiatal, szemüveges lányt.

– Mert sok pénz megy el rá. Senki ne gondolja, hogy kijön majd abból a 700-800 milliárdból, amennyit most kiszámoltak. Ha Boston és Róma is visszalépett korábban a rendezéstől, mi mit akarunk? A vizes vébé költsége is már 100 milliárd körül jár.

– Nem lenne jó a városnak az a sok fejlesztés, amit az olimpia hozna?

– Az rendben van, ha mondjuk épül egy új metróvonal. De meg kell nézni, hogy Athénban vagy Rióban mi van most a létesítményekkel. Tele vannak gazzal. Ez a rendezés teljesen felforgatná Budapestet.

Hiába ellenezték sokan a budapesti rendezést csütörtökön a Nyugati téren, nem lesz könnyű dolguk. Ahhoz, hogy egyáltalán legyen helyi népszavazás, 30 nap alatt 138 ezer hiteles aláírást kell összegyűjteni, vagyis a korábbi hasonló tapasztalatok alapján legalább 170-180 ezer szignó kell, hogy biztosan meglegyen a szükséges szám. (Érdekes, hogy az országos népszavazásnál 200 ezer szignó elég, ráadásul ott három hónap van ennek összegyűjtésére.)

Az öt karika elleni fellépés azonban összehozta a baloldali pártok többségét, amelyek eddig a közös lista vagy épp az előválasztás ügyében amúgy nem tudtak megegyezni. Az MSZP csütörtökön jelentette be, hogy támogatja a 2024-es budapesti rendezésű olimpia ügyében indított aláírásgyűjtést. Molnár Gyula pártelnök egyúttal arra kérte a kormányt, kezdeményezzen népszavazást az olimpiáról (így, miként az a kvótaellenes tavaly októberi referendumnál is történt, nem lenne szükség aláírásgyűjtésre).

Az LMP már korábban jelezte, hogy beszáll az akcióba, ezt a Nyugati téri aluljáróban tartott sajtótájékoztatón erősítette meg. Az Együtt ugyancsak elkezdte külön standon az aláírások gyűjtését, ahogy korábban ígérte; a Párbeszéd (volt PM) pedig frissen csatlakozott a kezdeményezéshez.

Kivár viszont a kormány, illetve a Fidesz. A kormányinfón Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, hogy van egy társadalmi kezdeményezés, és meg kell várni, hogyan tudják végigvinni azok, akik elkezdték. Az egészről szerinte ez után van értelme beszélni.

„Csak ülünk és várunk”

– üzente. A Fidesz-frakció pedig külön nyilatkozatban az ellenzéket bírálta, mondván, korábban még támogatta az olimpiát.

Folytatódott az aláírásgyűjtés napján az Antall József Tudásközpont ügye is. A fideszes Tényi István ugyanis bejelentést tett az ügyészségen kényszerítés bűntett gyanúja miatt azután, hogy a sajtó beszámolt arról, a kormányzati pénzből is élő tudásközpontban kirúgással fenyegették meg azokat a dolgozókat, akik lájkolják az olimpiaellenes kezdeményezést.

– Ha lesz ebből valami, én biztosan elmegyek szavazni, de az olimpia mellett – mondta a Momentum Mozgalom egyik standjánál fejét csóváló idős, hosszú bundát viselő hölgy, aki alig fért el a sorban állóktól. Neki az olimpia kellene, de a cirkuszból már most elege van.

hirdetés

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 20.