Ifjú titánt kergethet Hosszú Katinka

Nem kell többé nem létező úszókat kergetnie a medencében a nagyobb teljesítmény érdekében: megérkezett Dudás Dániel.

A november első napjaiban rendezett százhalombattai rövidpályás országos úszóbajnokság sok számában már ott szerepeltek a rajtlistán a nyáron Hosszú Katinka által alapított Iron Aquatics klub fiatal sportolói. Lapunk egy kérdésére köszörülte is a nyelvét egyikükön, Szucsok Bencén Gyárfás Tamás – jelenleg még úszószövetségi elnök – azon a november közepi szponzori eseményen, amelyen bárki bármit kérdezhetett tőle azzal kapcsolatban is, hogy lemond-e úgy, ahogy Hosszú Katinka szeretné.

Ámde most úgy néz ki, egy, az úszószövetség számára nem túl üdvös folyamat nem lassul, pláne nem áll meg, az első fecskék után egyre nagyobb nevek, illetve ígéretek igazolhatnak át a támogatott régi egyesületektől Katinka műhelytámogatásokban még nem részesülő klubjába. Az újdonsült háromszoros olimpiai bajnok úszó nemrég a Facebookon posztolt képet név nélkül egy vele együtt készülő srácról.

És hogy ki ő? Sokáig nem maradt titokban, Dudás Dánielről van szó. A szó átvitt és szoros értelmében is egy kicsit „Hosszú-történet” az övé. Amint a világ legjobbja csak ősz óta nem a Vasas sportolója, úgy Dudás sem tudott még papíron átigazolni az Ironba Kaposvárról – a nevelőegyesület nem engedi –, ahonnan a nemzetközi színvonal elérése érdekében kész eljönni, és Budapesten folytatni az életét.

Egy új Cseh?

Dudás – a 24.hu írása szerint – mindössze 22 esztendős, de már országos felnőttbajnok: 1500 méter gyorson 2013-ban nyert ob-t, mindössze 19 évesen, Kaposvárnak akkora dicsőséget szerezve ezzel, hogy a város azonnal ki is tüntette őt. Ezt követően aztán számottevő eredmény nélkül zárt a 2013-as rövidpályás Eb-n és a 2014-es világbajnokságon is, de 2015-ben, 50 méteres medencében már Cseh László elsőségét veszélyeztette az országos bajnokságon 200 méter vegyesen, Shane Tusup pedig – a portál összeállítása szerint – már a kaposvári úszóegyesületen átnyúlva írja Dudás Dániel edzésprogramját.

„Nem csak egyszeri alkalomról van szó, lesz folytatása is a dolognak. Sokat szeretnék tanulni Katinkától, amire minden esélyem megvan, hiszen a világ egyik legsikeresebb úszójáról beszélünk” – fogalmazott a Hosszú Katinkával közös fotó napvilágra kerülése után a KaposPontnak Dudás, aki februárban adhat számot arról, hol tart most az Iron Aquatics reménybeli következő csillaga.

Hosszú Katinka is csak nyerhet egyébként a közös edzésekkel, így legalább nem kellene – ahogy ő fogalmazott lapunk jelenlétében – egy „képzeletbeli úszót kergetnie”. Hisz akármekkora világcsúcsokat is úszik, a hazai országos bajnokság teljes férfimezőnyéből alig előzne meg egy-két ifjú titánt. Katinka jelenleg minden egyes női versenyzőnél fél hosszal gyorsabb, az ő fejlődését kizárólag a férfiakkal együtt edzés garantálja. Most kellő motiválóerőhöz kerül testközelbe.