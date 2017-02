Iváncsik Gergő cáfolja a távozásáról szóló hírt

„Jelen pillanatban a menedzseremre várok, zajlanak a tárgyalások a Veszprémmel a szerződésemről.” Iváncsik Gergő portálunknak gyakorlatilag cáfolta azt az információt, miszerint elhagyja a Telekom Veszprém kézilabda csapatát. A Handball Planet szakportál szerdán arról írt, hogy a sokszoros magyar válogatott szélső tizenhét év után távozik a bakonyiaktól, ugyanis a nyáron érkező új vezetőedző, Ljubomir Vranjes a „repülő macedónt” Dejan Manaszkovot szánja a bal szélre. Itt jelenleg a spanyol Cristian Ugalde az első számú játékos. Így Iváncsik már csak harmadik lenne a sorban.

A hírt a teljes magyar sajtó átvette.

„A nyáron lejár a szerződésem, ez lenne a harmadik alkalom, hogy újabb egy évvel hosszabbítanék a klubbal. Még érzek magamban annyi erőt, hogy ezen a szinten kézilabdázzak, szóval szívesen folytatnám Veszprémben” – érzékelteti Iváncsik, hogy rajta nem múlik a maradása.

Mint ahogy a klubon sem. Kálomista Gábor, a veszprémiek vezérigazgatója érdeklődésünkre elárulta, szó sincs arról, hogy Iváncsik Gergő távozna. Mint mondja, a Handball Planeten már azt is olvasta, hogy a PSG két világklasszisa, Mikkel Hansen és Uwe Gensheimer is Veszprémbe tart, ami kacsa. „Folyamatosan tárgyalunk a játékosokkal, így Gergővel is, aki nagyszerű teljesítményt nyújt. Nincs szó arról, hogy eligazolna tőlünk” – fogalmaz egyértelműen.

Iváncsik kérdésünkre még hozzátette, más klub megkereséséről sem tud egyelőre, így nincsenek olyan kérői, akikkel esetleg harcolnia kellene érte a Veszprémnek. Bár Ugalde a nagyobb meccseken jóval több lehetőséget kapott az utóbbi időben mint ő, a magyar játékos nem érzi, hogy háttérbe szorították volna, mivel csapatának több fronton is helyt kell állnia, így megoszlanak a terhek, és ő is megkapja a megfelelő számú lehetőséget. Emiatt tehát semmiképp nem akarna máshol kézilabdázni.