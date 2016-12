Jön a Winter Classic, a magyar hoki Boxing Day-e

Szokta kérni az edzőnk, hogy mindenki mértékkel egyen az ünnepek során, de nyilván nincs teljesen megtiltva, hogy betömjünk néhány bejglit, egy kis habzsolás belefér – mesélte Turbucz Martin, az UTE jégkorongozója, aki a Városligetben december 27-én kezdődő Winter Classic mérkőzésfolyamában lép pályára csütörtökön. A 22 éves támadó számára megszokott, hogy az ünnepeknek nem minden napját tölti a szeretteivel: „Tavaly már 26-án bajnokit játszottunk, ami miatt 25-én edzettünk. Most a szenteste és 25-e is a családé volt, de utána visszatérünk a hétköznapi családunkhoz” – mesélte az eseményt felvezető sajtótájékoztatón.

Az elmúlt napokban tehát nem csak az angol labdarúgó-bajnokság Boxing Day-ben érdekelt csapatai, hanem például a magyar jégkorongozók sem pihentek. A Karácsonyi Hoki Buli elnevezésű háromnapos rendezvény keretében több utánpótlás-mérkőzések résztvevőin túl december 28-án és 30-án a Fehérvárnak szoríthatnak a városligeti Műjégpályához kilátogatók, az osztrák ligában érdekelt magyar gárda két EBEL-meccset játszik a Red Bull Salzburg, majd a Klagenfurt ellen.

29-én pedig MOL Liga-találkozókra kerül sor: az UTE és a Csíkszereda, majd a MAC és a DVTK csap össze. Előbbi mérkőzésre – több mint 700 kilométert megtéve – számos székely szurkoló is Budapestre utazik, hogy buzdítsák a csapatukat a tabellán előkelő helyen álló UTE elleni küzdelem során. Turbucz Martin álltja: a Csíkszeredával mindig szoros meccseket vívnak. – Szerintem ez most sem lesz másként, a hangulat pedig bizonyára felejthetetlen élményt nyújt majd nekünk, játékosoknak is.

Az érdeklődőknek show-hangulatot és előszilveszteri szórakozást ígérnek a szervezők, akik a hokiünneppel már a jubileumra hangolnak, hiszen jövőre 90. születésnapját ünnepli a magyar jégkorongozás.