„Kaptam egy pofont, és felébredtem”

Zsivoczky-Farkas Györgyi friss Eb-bronzérmes ötpróbázóként máris a nyarat tervezgeti, egyéni csúcsra tör.

Döcögősen indult a péntekje Zsivoczky-Farkas Györgyinek, aki az M4 sporttévében kedd reggel elevenítette fel pénteki versenynapját, amikor bronzérmet szerzett ötpróbában a belgrádi fedett pályás Eb-n.

– Éreztem, hogy jó formában vagyok, de amikor felkeltem, furcsán éreztem magam, és bemelegítéskor is nyugtalan voltam – idézte vissza a kezdetet a sportoló, majd 8,47-tel idei legjobbját érte el 60 m gáton (egyéni csúcsa: 8,44), ami egyébként nem erőssége, és most is talált technikai hibát a futásában, viszont úgy gondolja, hogy itt volt az ideje az egyéni csúcsnak.

A magasugrásnál aztán nem találta a távolságot felugráskor, így is sikerült az 1,81 méteres idénycsúcs.

– De utána leültem és gondolkodni kezdtem: én nem ilyen formában jöttem ide! Úgy voltam vele, hogy nagyon, de nagyon szerettem volna, ha jól sikerül a súlylökés, aztán az első sorozatban máris sikerült az egyéni csúcs, amit az utolsó dobásnál is megközelíthettem, úgyhogy ez most már biztos tudásnak tűnik – merített erőt javuló teljesítményéből Zsivoczky-Farkas, akit az is segít, hogy férje és edzője, Zsivoczky Attila sok hasonló helyzetbe belekerült pályafutása során, amiből „tanítványát” ki kellett húznia.

Távolugrásban bemelegítéskor már meg sem fordult a fejében, hogy bármi baj lehet, mégis az utolsó próbálkozásig várnia kellett a 6,38-as egyéni csúcsra, ami után 20 másodpercre volt az ezüstérmes pozícióban álló osztrák Ivona Dacictól.

– 800 méteren már el voltam már fáradva – értékeli helyzetét reálisan Zsivoczky-Farkas, aki tudja: a második helyre nem volt esélye.

Érdekesség, hogy a szintén pénteken dobó Márton Anita súlylökővel még versenyzés közben is tudtak beszélgetni.

– A második sorozata után Márton Anita odajött hozzám, és azt mondta, nem tudja, mi van vele, de én megnyugtattam, hogy ne féljen, minden rendben lesz. Aztán a harmadik sorozatban megdobta az első helyezést érő dobását.

A nap végén is együtt örülhettek, mert míg Márton Anita a dobogó tetején hallgatta a magyar Himnuszt, az ötpróbázó épp gyalogolt a pódium felé saját eredményhirdetésére.

A sportoló úgy látja, mindenkinek más szám az erőssége ötpróbában, neki az ugrások mellé felnőtt a súlylökés is. Tehát nem a legjobb a gátfutás van az elején, ami így nem ad megfelelő alaphangot a továbbiakra, de mint mondja, „így legalább egy pofon volt, hogy felébredjen”.

Zsivoczky-Farkas Györgyi életkora alapján már túl kellene, hogy legyen sportolói pályafutása csúcsán, ennek ellenére most, harmincon túl szerez először érmet felnőtt világversenyen. Erről annyit mond: nem volt szerencsés, sok sérüléssel küszködött korábban, összeadódva éveket nem versenyezhetett, ezért tolódott ki ennyire a pályafutása.

Abból, hogy mögötte az ifjú titán Krizsán Xénia lett a negyedik a belgrádi fedett pályás Európa-bajnokságon, arra lehet következtetni, hogy mindketten jó formában vannak, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy egyetlen hiba elég ahhoz, hogy az ember elszálljon. A mostani helyezéseikből nem szabad következtetéseket levonni a szabadtéri szezon előtt, legfeljebb annyit, hogy mindketten jó formában vannak, és méltán reménykednek abban, hogy nyáron egyéni csúcsra törnek ötpróbában. Onnantól pedig szinte bármi lehet!